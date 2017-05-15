19 мая будет открыт экологический маршрут "Поозерье без барьеров"

19 мая в национальном парке "Смоленское Поозерье" откроется экологический маршрут "Поозерье без барьеров", сообщает Минприроды России.

"Поозерье без барьеров" — первая и единственная экологическая тропа в Смоленской области, которая полностью оборудована для передвижения людей с ограниченными возможностями. Кроме того, новое покрытие тропы делает ее удобной в том числе и для семей, которые выезжают на природу с колясками, а также для пожилых людей.

В тестовом туре нового маршрута примут участие партнеры парка из реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки" (Смоленск) и представители фонда поддержки и развития филантропии "КАФ" (Москва).