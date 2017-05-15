Стартовала первая в 2017 году экспедиция по очистке Арктики

14 мая на Землю Франца-Иосифа отправилось первое судно для очистки островов национального парка "Русская Арктика", сообщает пресс-служба нацпарка. На борту теплохода "Андрей Осипов", который вышел из Архангельска, размещены квалифицированные рабочие, техника и снабжение.

В состав экспедиции также вошли госинспекторы "Русской Арктики", которые будут контролировать процесс очистки и соблюдение природоохранного законодательства.

"Андрей Осипов" отправился к одному из самых труднодоступных островов архипелага — Греэм-Беллу. Ранее там уже проводились работы по ликвидации накопленного экологического ущерба. Этим летом работы по очистке острова проведут в двух точках в его северной части — в заливе Матусевича и на мысе Аэросъемки. Участникам экспедиции предстоит собрать около 5 тысяч тонн промышленных отходов и металлолома — остатки автомобильной и гусеничной техники, бочкотару.

В рамках Года экологии работы по очистке Арктики пройдут на четырех островах архипелага Земля Франца-Иосифа — Гукера, Хейса, Земля Александры и Греэм-Белл.