Стартовала первая в 2017 году экспедиция по очистке Арктики

"Андрей Осипов" отправился к одному из самых труднодоступных островов архипелага — Греэм-Беллу. Ранее там уже проводились работы по ликвидации накопленного экологического ущерба. Этим летом работы по очистке острова проведут в двух точках в его северной части — в заливе Матусевича и на мысе Аэросъемки. Участникам экспедиции предстоит собрать около 5 тысяч тонн промышленных отходов и металлолома — остатки автомобильной и гусеничной техники, бочкотару.
В рамках Года экологии работы по очистке Арктики пройдут на четырех островах архипелага Земля Франца-Иосифа — Гукера, Хейса, Земля Александры и Греэм-Белл.