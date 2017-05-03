В России создан Информационно-аналитический центр поддержки заповедников

Глава Минприроды России Сергей Донской подписал приказ о создании федерального центра, который будет отвечать за информационно-аналитическое обеспечение деятельности ведомства в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерального значения, сообщает пресс-служба министерства.

Центр будет участвовать в деятельности фондов, ассоциаций и иных организаций, способствующих развитию государственных заповедников и национальных парков.

Работа центра позволит реализовать приоритетный проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть", разработанный Минприроды. На первом этапе он будет реализовываться на семи пилотных территориях, расположенных в том числе на Алтае, в Прибайкалье и на Северном Кавказе.

Для пилотных территорий с привлечением международных экспертов будут составлены программы развития экотуризма, включая создание соответствующей инфраструктуры. Практическая реализация этих программ будет осуществляться с использованием механизмов государственно-частного партнерства, с обязательным привлечением операторов, обладающих международным опытом в реализации проектов комплексного развития территорий.