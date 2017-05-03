Майский снегопад в "Столбах"

В ночь на 3 мая на "Столбы" обрушился снегопад, сообщает пресс-служба заповедника.

Высота снежного покрова составила примерно 30 сантиметров. В низинах под тяжестью мокрого снега обломились ветки, а некоторые деревья с корнями были вырваны из земли.

Многочисленным завалам подверглась главная, лалетинская дорога к Центральным Столбам, она стала полностью непроезжей и местами непроходимой.

Государственные инспекторы заповедника оперативно устранили последствия снегопада. Они убрали с экологических троп и центральной дороги деревья, которые могли упасть на проходящих мимо туристов. Также открыт проезд для служебного и экскурсионного транспорта.