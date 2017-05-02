Кенозерский нацпарк обновляет туристический экомаршрут

Там появятся удобные для колясочников широкие настилы с пандусами и перилами, для слабовидящих на информационных стендах будут сделаны надписи шрифтом Брайля.
Экологический маршрут также украшен арт-объектами. По замыслу авторов, посетители смогут не только повстречать лесных обитателей (лося, лису, зайца, бобра, сову, медведицу с медвежонком и, конечно, муравьев), но и увидеть стоянку древнего человека. А на бывшем аэродроме приземлится уменьшенная копия ретросамолета Ли-2.
Эскизы будущих арт-объектов выполнили художники Александр Менухов, Даниил Власов и Клара Джафарова. Некоторые скульптуры задуманы как кинетические — их элементы будут двигаться при помощи ветра или человека.