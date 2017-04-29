В Тункинском нацпарке прошел учет снежного барса

В Тункинском национальном парке провели учет снежного барса. Подведя итоги, сотрудники заповедной территории обнаружили пять особей дикой кошки, сообщает пресс-служба нацпарка.

Учет проводился путем регистрации следов жизнедеятельности животных, а также на основе материалов ранее установленных фотоловушек. Помимо барсов в объективы попали такие редкие виды, как сибирский горный козел и алтайский улар.

Кроме того, впервые в истории Тункинского нацпарка удалось зафиксировать самку снежного барса с двумя котятами.

Сегодня на заповедной территории работает группа "Ирбис", в состав которой входят государственные инспекторы, имеющие навыки работы с фотоловушками, хорошо ориентирующиеся в горной местности, обеспеченные полевым снаряжением (фотоловушки, спутниковый телефон, рации, фотокамеры, телескопические палки, альпинистские кошки, бинокли, спальники и палатки).