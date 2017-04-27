Заповедные земли России
13:0227.04.2017
(обновлено: 13:04 27.04.2017)
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Как на вулкане. Кроноцкий заповедник

Кроноцкий государственный заповедник расположен в восточной части полуострова Камчатка. На территории заповедника восемь действующих вулканов, высочайшим из которых является Кроноцкая сопка (3528 метров). Одной из визитных карточек заповедника является Долина гейзеров. Она представляет собой каньон с протекающей по его дну рекой Гейзерной.
Кроноцкий заповедник. Кальдера вулкана Узон
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Виктор Гуменюк
С 1984 года заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов, а с 1996 года – в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки"
Кроноцкий заповедник. Дикий северный олень
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Ученые с тревогой констатируют: популяция дикого северного оленя, занесенного в Красную книгу Камчатки, неуклонно сокращается
Кроноцкий заповедник. Восточно-сибирская рысь
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Григорий Маркевич
Благодаря особому режиму охраны в Кроноцком заповеднике рыси не так осторожны, как на промысловых территориях. Они практически не боятся человека и ведут себя довольно вальяжно
Кроноцкий заповедник. Мыс Кроноцкий
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей Краснощёков
Мыс Кроноцкий расположен на восточном побережье Камчатки. Когда-то в этом месте был действующий маяк, но с 2007 года он не функционирует
Кроноцкий заповедник. Ипатка
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Артюхин
Птица ипатка может нырять на глубину до 50 метров
Кроноцкий заповедник. Антур
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Аpтюхин
Антур – наиболее крупный из подвидов тюленей. Длина тела взрослых антуров достигает двух метров. В связи с малой численностью антур занесен в Красную книгу
Кроноцкий заповедник. Долина Смерти
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Природные явления, подобные камчатской Долине смерти, известны и в других районах планеты, отличающихся вулканической активностью: близ Йеллоустонского национального парка в США («Мертвое ущелье»), на Яве в Индонезии, где существует несколько долин смерти
Кроноцкий заповедник. Термальные источники Кипелые и вулкан Кизимен. Лазовский участок Кроноцкого заповедника
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Денис Будьков
На территории Кроноцкого заповедника находится около тысячи термальных источников, включая грязевые котлы и термальные озера
Кроноцкий заповедник. Американская норка
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Андрей Габов
Американская норка впервые была выпущена на Камчатке в 1960 году. На данный момент численность этих зверьков на Камчатке составляет несколько тысяч
Кроноцкий заповедник. Анадырская лисица на фоне Кроноцкого вулкана
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Анадырская лиса отличается от остальных подвидов лисиц наиболее яркой среди всех окраской и крупными размерами
Кроноцкий заповедник. Белоплечий орлан
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Белоплечий орлан – питается в основном рыбой. Его масса достигает девяти килограммов. Эта птица занесена в Красную книгу России
Кроноцкий заповедник. Камчатский бурый медведь
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Николай Зиновьев
Большое количество рыбы приводит к появлению на озерных берегах бурых медведей. За рыбалкой медведей туристы могут наблюдать со специально возведенной наблюдательной вышки, расположенной в районе озера
Кроноцкий заповедник. Массовый нерест нерки в Курильском озере
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Нерест нерки начинается в июле и заканчивается в марте, что привлекает в заповедник множество любителей рыбалки
Кроноцкий заповедник. Извержение гейзера Великан
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Огнедышащие сопки – символ Кроноцкого заповедника. Из 25 вулканов восемь – действующие
Кроноцкий заповедник. Кальдера вулкана Узон
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Кальдера вулкана Узон – огромная впадина диаметром около 10 километров. Ее площадь достигает 150 квадратных километров
Кроноцкий заповедник. Кальдера вулкана Узон
Кроноцкий заповедник. Дикий северный олень
Кроноцкий заповедник. Восточно-сибирская рысь
Кроноцкий заповедник. Мыс Кроноцкий
Кроноцкий заповедник. Ипатка
Кроноцкий заповедник. Антур
Кроноцкий заповедник. Долина Смерти
Кроноцкий заповедник. Термальные источники Кипелые и вулкан Кизимен. Лазовский участок Кроноцкого заповедника
Кроноцкий заповедник. Американская норка
Кроноцкий заповедник. Анадырская лисица на фоне Кроноцкого вулкана
Кроноцкий заповедник. Белоплечий орлан
Кроноцкий заповедник. Камчатский бурый медведь
Кроноцкий заповедник. Массовый нерест нерки в Курильском озере
Кроноцкий заповедник. Извержение гейзера Великан
Кроноцкий заповедник. Кальдера вулкана Узон
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