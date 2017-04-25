Проект "О2А2-2016" выдвинут на премию РГО

Проект "Открытый океан: архипелаги Арктики" (О2А2) выдвинут на премию Русского географического общества "Хрустальный компас" в номинации "Путешествия и экспедиции".

Финалисты определяются по результатам голосования на сайте, затем жюри выберет победителя, сообщается на сайте "Заповедная земля".

"О2А2-2016" — единственный проект, который позволяет комплексно решить научно-практические задачи по выявлению и сохранению биоразнообразия в удаленных островных районах Арктики. Для этого используется экспедиционное маломерное парусно-моторное судно. Оно позволяет проводить исследования как в прибрежной мелководной зоне, обычно недоступной крупным исследовательским судам, так и на берегах островов.

Летом 2016 года экспедиция "Открытый океан: архипелаги Арктики" исследовала острова национального парка "Русская Арктика" на яхте "Альтер эго".

По заданию программы развития ООН, Глобального экологического фонда, Минприроды России были собраны данные о ключевых видах — индикаторах состояния биологического разнообразия, таких как белый медведь и морж, морские птицы и рачки-калянусы.

Задача проекта — минимизировать негативное воздействие на арктическую морскую среду, фауну и флору.