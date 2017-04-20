В Кроноцком заповеднике пересчитали зайцев, соболей и лисиц

В Кроноцком заповеднике подвели итоги весенних учетов животных. Выяснилось, что за год на заповедной территории стало больше зайцев и лисиц. В то же время популяция камчатского соболя стабильна, сообщает пресс-служба заповедника.

"Мы можем сказать, что количество зайцев-беляков за год увеличилось вдвое. Их в заповеднике около 20 тысяч. Это связано с особенностями экологии вида. Численность зайцев изменяется циклично и сейчас восстанавливается после сокращения, которое отмечалось несколько лет назад", — отметила Дарья Паничева, начальник научного отдела ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

При этом численность лисиц, резкое сокращение которых отмечалось в 2015 году, стабилизировалась. Популяция соболя, для сохранения которого и был создан заповедник, насчитывает около 3 тысяч особей. По мнению ученых, это хороший показатель.

В ходе учета также были обнаружено много особей выдры и росомахи. Неожиданной находкой стала крупная залежка каланов. Как рассказали ученые, в этом районе раньше никогда не наблюдалась концентрация морских зверей.

Численность рысей и снежных баранов осталась неизвестной.