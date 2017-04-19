Алтайский заповедник отметил 85-летие необычным фестивалем

18 апреля в главном корпусе Горно-Алтайского государственного университета (ГАГУ) прошел Заповедный фестиваль #fest_04, посвященный 100-летию заповедной системы России, Году экологии и 85-летию Алтайского заповедника.

Открывая мероприятие, ректор ГАГУ Валерий Бабин отметил важность проведения подобных мероприятий. В ответном слове представитель Алтайского заповедника вручил ректору университета благодарственное письмо за многолетнее сотрудничество и памятную медаль в честь 85-летия Алтайского заповедника, сообщает пресс-служба природоохранной территории.

В фестивале приняли участие шесть команд. Участникам раздали маршрутные листы, в соответствии с которыми надо было выполнить разные задания на тематических станциях: "Биосферная", "Заповедная", "Ботаническая", "Зоологическая", "Оперативная", "Краснокнижная", "Творческая". Только станция "Историческая" не предполагала выполнения заданий и включала в себя краткий экскурс в историю Алтайского заповедника.

"Нашей главной задачей было не проверить уровень знаний участников фестиваля, а больше познакомить их со спецификой работы разных отделов Алтайского заповедника, с тем, какие профессии востребованы в заповеднике, лично пообщаться с сотрудниками заповедника", — отметила Светлана Щигрева, замдиректора по экологическому просвещению Алтайского заповедника.

Организаторами фестиваля выступили Алтайский биосферный заповедник, естественно-географический факультет Горно-Алтайского государственного университета (ГАГУ), Сообщество экологов ГАГУ и Молодежный клуб Алтайского республиканского отделения Русского географического общества.