Вестники весны

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается День подснежника. Впервые этот праздник в 1984 году отметили в Великобритании. В России подснежник растет большей частью в предгорных и горных лесах или на высокогорных лугах, также его выращивают как декоративное растение. Всего в природе насчитывается около 20 видов подснежников.