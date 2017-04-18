Заповедные земли России
Хребет Шаман, участок Малый Абакан
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Макеев
11:0918.04.2017
(обновлено: 11:23 18.04.2017)
0180

Девять в одном: как управлять пятьюстами гектарами заповедных территорий

Хакасский заповедник – место не только природной, но и историко-археологической ценности. О заповеднике, борьбе с браконьерами и экотуризме рассказал проекту "Год экологии" МИА "Россия сегодня" директор ООПТ Виктор Непомнящий.

Почти полмиллиона гектаров на юге Сибири занимает Хакасский заповедник. Директор заповедника Виктор Непомнящий считает, что главное отличие Хакасского заповедника в том, что он не сосредоточен в одном месте, а распределился практически по всей республике. Кластеры особо охраняемой природной территории (ООПТ) расположены в пяти муниципальных образованиях Хакасии и поделены на девять участков. Самые маленькие из них — чуть больше 2 тысяч гектаров, а самые большие — больше 50 тысяч гектаров.

Виктор Непомнящий признается, что участок "Оглахты" его самое любимое место в заповеднике. "Это такой типичный степной участок, но не просто равнинная степь, а красивая холмисто-увалистая местность на берегу Красноярского водохранилища. Можно посмотреть на него [участок "Оглахты"] с берега, можно с воды. Очень красивый участок, хотя и самый маленький", — говорит директор заповедника.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Макеев
Горное озеро Хребта Шаман, участок Малый Абакан

На его территории находится самое большое скопление петроглифов и объектов наскальной живописи во всей Южной Сибири. Более 2 тысяч из них на сегодняшний день уже инвентаризовано. Они разного возраста, от 100-200 лет до 6 тысяч лет. Каждое поколение людей, которое проживало на этой территории, оставляло свою письменность, изображения, причем разными методами — кто-то выбивал, кто-то выкорябывал. Также на территории Хакасского заповедника можно встретить курганы, стеллы и изваяния.

Первые экземпляры известных погребальных масок Хакасии, которым несколько тысяч лет, были обнаружены на современной территории заповедника. Увидеть их можно в Эрмитаже и краеведческих музеях.

Сегодня несколько объектов заповедника находится в предварительном Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО по смешанной номинации, по природной и по культурно-исторической ценности.

Заповедник — дело тонкое

Особо охраняемые природные территории России
Особо охраняемые природные территории России
Управлять таким заповедником — дело непростое, признается Виктор Непомнящий. Из-за его кластерной системы и удаленности участков друг от друга получается, что это девять отдельных заповедников. Некоторые из них расположены рядом с населенными пунктами, из-за чего нужно уделять повышенное внимание их охране.

"Не секрет, что большинство заповедников и национальных парков местное население воспринимает не всегда позитивно", — признается директор заповедника. По его словам, люди считают, что эти земли изъяты несправедливо. Например, на территории заповедника находится самое большое и богатое рыбой пресное озеро республики. Рядом с ним находится курортный поселок, жители которого, естественно, хотят там рыбачить. Однако это запрещено.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Д. Шпиленок
Июсская лесостепь, пойма реки Кизилка, озера Листвинки участка Подзаплоты

"Конечно же, местное население говорит, что до заповедника они рыбачили. Мы пытаемся им объяснять, что этот водоем является единственным источником питьевого водоснабжения целого поселка и курорта. Что важнее, единовременное удовлетворение желания порыбачить двух-трех-пяти-десяти человек или сохранение этого водоема в чистоте и, соответственно, чистой воды для целого поселка и курорта? " — говорит Виктор Непомнящий.

Другая не менее важная проблема — это браконьерство. По словам директора заповедника, была выделена отдельная оперативная группа по пресечению незаконной деятельности на территории заповедника. Результаты не заставили себя ждать, было возбуждено более 100 дел, в том числе около пяти уголовных. В 80% случаев суд выносит обвинительный приговор. "Составить протокол — полбеды, его нужно довести до конца, доказать в суде. Если с нарушителем режима территории проблем нет (штраф 3 тысячи рублей), то доказать браконьерство намного сложнее, нужно фактически поймать с поличным человека", — признается Виктор Непомнящий.

© Пресс-служба Хакасского заповедника
Директор Хакасского заповедника Виктор Непомнящий и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской

Экотуризм — враг браконьерства

Для того чтобы подобных нарушений не было, Хакасский заповедник активно развивает экологический туризм. По словам директора заповедника, это очень эффективный способ. За пять лет существования этого проекта, на территории заповедника было построено четыре тематических визит-центра. Все они расположены рядом с экотропами. Визит-центры Хакасского заповедника интерактивные: здесь дети могут потрогать, пощупать или принять участие в игре. Это приводит их в восторг.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ю. Есин
Гора Чалпан, озеро Беле, участок Озеро Беле

После визит-центра, посетители идут по экотропе, где экскурсовод рассказывает о том, что такое заповедник и зачем он нужен. Все маршруты проходят по деревянным настилам. Причин для этого несколько. Во-первых, посетители четко понимают куда им можно идти, а куда нет. Во-вторых, они не вытаптывают землю, что в рамках заповедника очень важно. В-третьих, вероятность того, что посетители занесут семена вредоносных растений, снижается в разы. "На мой взгляд, посетитель после визит-центра и экологической тропы должен выйти внутренне убежденным защитником природы. Он должен отдавать себе отчет, насколько это важно и нужно. Если он этого не понял, значит, программа была недостаточной", — говорит Виктор Непомнящий.

Для тех, кому лень вставать с дивана, но кто хочет полюбоваться красотами заповедника, или для тех, кто хочет понять стоит ли ему ехать на экскурсию, на сайте заповедника есть три виртуальных тура по участкам "Оглахты","Озеро Иткуль","Подзаплоты".

Беседовал Константин Ермолаев

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2017
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена