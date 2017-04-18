Девять в одном: как управлять пятьюстами гектарами заповедных территорий

Хакасский заповедник – место не только природной, но и историко-археологической ценности. О заповеднике, борьбе с браконьерами и экотуризме рассказал проекту "Год экологии" МИА "Россия сегодня" директор ООПТ Виктор Непомнящий.

Почти полмиллиона гектаров на юге Сибири занимает Хакасский заповедник. Директор заповедника Виктор Непомнящий считает, что главное отличие Хакасского заповедника в том, что он не сосредоточен в одном месте, а распределился практически по всей республике. Кластеры особо охраняемой природной территории (ООПТ) расположены в пяти муниципальных образованиях Хакасии и поделены на девять участков. Самые маленькие из них — чуть больше 2 тысяч гектаров, а самые большие — больше 50 тысяч гектаров.

Виктор Непомнящий признается, что участок "Оглахты" его самое любимое место в заповеднике. "Это такой типичный степной участок, но не просто равнинная степь, а красивая холмисто-увалистая местность на берегу Красноярского водохранилища. Можно посмотреть на него [участок "Оглахты"] с берега, можно с воды. Очень красивый участок, хотя и самый маленький", — говорит директор заповедника.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Макеев Горное озеро Хребта Шаман, участок Малый Абакан

На его территории находится самое большое скопление петроглифов и объектов наскальной живописи во всей Южной Сибири. Более 2 тысяч из них на сегодняшний день уже инвентаризовано. Они разного возраста, от 100-200 лет до 6 тысяч лет. Каждое поколение людей, которое проживало на этой территории, оставляло свою письменность, изображения, причем разными методами — кто-то выбивал, кто-то выкорябывал. Также на территории Хакасского заповедника можно встретить курганы, стеллы и изваяния.

Первые экземпляры известных погребальных масок Хакасии, которым несколько тысяч лет, были обнаружены на современной территории заповедника. Увидеть их можно в Эрмитаже и краеведческих музеях.

Сегодня несколько объектов заповедника находится в предварительном Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО по смешанной номинации, по природной и по культурно-исторической ценности.

Заповедник — дело тонкое

Управлять таким заповедником — дело непростое, признается Виктор Непомнящий. Из-за его кластерной системы и удаленности участков друг от друга получается, что это девять отдельных заповедников. Некоторые из них расположены рядом с населенными пунктами, из-за чего нужно уделять повышенное внимание их охране.

"Не секрет, что большинство заповедников и национальных парков местное население воспринимает не всегда позитивно", — признается директор заповедника. По его словам, люди считают, что эти земли изъяты несправедливо. Например, на территории заповедника находится самое большое и богатое рыбой пресное озеро республики. Рядом с ним находится курортный поселок, жители которого, естественно, хотят там рыбачить. Однако это запрещено.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Д. Шпиленок Июсская лесостепь, пойма реки Кизилка, озера Листвинки участка Подзаплоты

"Конечно же, местное население говорит, что до заповедника они рыбачили. Мы пытаемся им объяснять, что этот водоем является единственным источником питьевого водоснабжения целого поселка и курорта. Что важнее, единовременное удовлетворение желания порыбачить двух-трех-пяти-десяти человек или сохранение этого водоема в чистоте и, соответственно, чистой воды для целого поселка и курорта? " — говорит Виктор Непомнящий.

Другая не менее важная проблема — это браконьерство. По словам директора заповедника, была выделена отдельная оперативная группа по пресечению незаконной деятельности на территории заповедника. Результаты не заставили себя ждать, было возбуждено более 100 дел, в том числе около пяти уголовных. В 80% случаев суд выносит обвинительный приговор. "Составить протокол — полбеды, его нужно довести до конца, доказать в суде. Если с нарушителем режима территории проблем нет (штраф 3 тысячи рублей), то доказать браконьерство намного сложнее, нужно фактически поймать с поличным человека", — признается Виктор Непомнящий.

© Пресс-служба Хакасского заповедника Директор Хакасского заповедника Виктор Непомнящий и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской

Экотуризм — враг браконьерства

Для того чтобы подобных нарушений не было, Хакасский заповедник активно развивает экологический туризм. По словам директора заповедника, это очень эффективный способ. За пять лет существования этого проекта, на территории заповедника было построено четыре тематических визит-центра. Все они расположены рядом с экотропами. Визит-центры Хакасского заповедника интерактивные: здесь дети могут потрогать, пощупать или принять участие в игре. Это приводит их в восторг.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ю. Есин Гора Чалпан, озеро Беле, участок Озеро Беле

После визит-центра, посетители идут по экотропе, где экскурсовод рассказывает о том, что такое заповедник и зачем он нужен. Все маршруты проходят по деревянным настилам. Причин для этого несколько. Во-первых, посетители четко понимают куда им можно идти, а куда нет. Во-вторых, они не вытаптывают землю, что в рамках заповедника очень важно. В-третьих, вероятность того, что посетители занесут семена вредоносных растений, снижается в разы. "На мой взгляд, посетитель после визит-центра и экологической тропы должен выйти внутренне убежденным защитником природы. Он должен отдавать себе отчет, насколько это важно и нужно. Если он этого не понял, значит, программа была недостаточной", — говорит Виктор Непомнящий.

Для тех, кому лень вставать с дивана, но кто хочет полюбоваться красотами заповедника, или для тех, кто хочет понять стоит ли ему ехать на экскурсию, на сайте заповедника есть три виртуальных тура по участкам "Оглахты","Озеро Иткуль","Подзаплоты".

Беседовал Константин Ермолаев