Пожары в нацпарке "Земля леопарда" потушены

Все возгорания на территории национального парка "Земля леопарда" ликвидированы, сообщается на сайте администрации Приморского края.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, в Хасанском районе, где находится национальный парк, для ликвидации возгораний было увеличено количество пожарных и сотрудников лесоохраны.

"В тушении приняли участие 60 человек, в том числе сотрудники заповедника, задействована специальная техника, в том числе два лесопожарных комплекса и трактор", — отметили в ведомстве.

В департаменте рассказали, что сейчас пожаров, угрожающих нацпарку, нет.

"Однако здесь продолжают дежурить специалисты, готовые оперативно ликвидировать палы и пожары", — подчеркнули в ведомстве.

В Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Владимир Миклушевский.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить гражданам ходить в лес, разводить открытый огонь и сжигать мусор. МЧС России по Приморскому краю предписано принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлено более 2 тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.