В Крыму устанавливают границы ООПТ региона

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым планирует завершить определение границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила заместитель главы ведомства Алла Архангельская.

Она рассказала, что процесс начался еще в 2016 году. На сегодняшний день в Крыму определены границы 50 ООПТ. "В настоящее время и министерством, и государственным автономным учреждением уже разработаны технические задания на остальные 140 объектов", — отметила Алла Архангельская.

По ее словам, завершение работ по установке границ ООПТ планируется на сентябрь-октябрь 2017 года.

Алла Архангельская также сообщила, что необходимо установить охранные зоны объектов ООПТ. "В частности, из 190 объектов нам необходимо будет установить охранную зону по 101 объекту. Охранная зона — это территория с учетом научных исследований: наука должна сказать при проведении исследований, какой радиус от границы заповедника должен попасть в эту охраняемую зону, чтобы иметь, скажем, такой экологический сдерживающий фактор", — отметила она.