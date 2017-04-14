Шадринский заказник получил статус особо охраняемой территории

Государственный природный заказник "Шадринский" получил статус особо охраняемой природной территории регионального значения, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

По оценке специалистов, на территории заказника находятся уникальные объекты растительного и животного мира, а также кормовая база для сибирской косули, лося и боровой дичи. Кроме того, здесь обитают животные и птицы, занесенные в Красную книгу области, и редкие виды растений, подлежащие охране.

Специальные меры охраны, которые будут установлены на территории заказника, повысят его ценность и значимость, а ограничение охоты позволит сохранить обитающие здесь редкие виды животных, говорится в сообщении.