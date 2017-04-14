В Год экологии в Башкортостане появится новый природный парк

"В год столетия заповедной системы в России мы планируем увеличить площадь особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан за счет создания природного парка "Зилим". Сейчас идут работы по его проектированию", — говорится в сообщении.
Особое внимание в рамках Года экологии планируется уделить развитию экологического туризма в республике.
Сегодня экологический туризм в Башкортостане представлен в природных парках "Иремель" и "Мурадымовское ущелье", где действуют специальные маршруты и экоторопы. Ежегодно по ним проходит более 30 тысяч туристов-спелеологов, а также любителей горных вершин.