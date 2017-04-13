Семь краснокнижных птиц Хинганского заповедника выпущены в дикую природу

12 апреля в небо выпустили пять японских и двух даурских журавлей, выращенных на станции реинтродукции Хинганского заповедника, сообщает сайт "Заповедная Россия".

Эти птицы вылупились из яиц, полученных из Чехии, Окского журавлиного питомника и от родительских пар Хинганского заповедника год назад. Курс молодого птенца они прошли в пернатом детском саду на Клешенском озере. Научные сотрудники вместо пап и мам учили птиц летать и добывать пищу в диких условиях.

"Все птенцы готовы к вольной жизни. Вчера их осмотрел ветеринар, журавли здоровы и могут самостоятельно жить в природе, — сообщила ведущий зооинженер Надежда Кузнецова. — Все жизненно важные навыки у них есть. Главное, что они сами могут добывать себе корм, которого сейчас достаточно".

Также она сообщила, что специалисты будут наблюдать за птицами: если что-то пойдет не так, особь изымут из природы и отправят в стационар.

Единственная на Дальнем Востоке станция реинтродукции редких видов птиц, где выращивают для выпуска в дикую природу птенцов японских и даурских журавлей, существует в Хинганском заповеднике 30 лет. Первые птицы появились здесь в 1985 году. Это были спасенные после пожара два яйца японских журавлей, из которых вылупились птенчики. За время работы станции в дикую природу было выпущено более 150 особей молодых краснокнижных журавлей — 56 даурских и 109 японских.