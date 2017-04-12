В Байкало-Ленском заповеднике строят туристическую инфраструктуру

Трехметровые деревянные вышки установлены рядом с естественными солонцами, местами, куда животные приходят на водопой или полакомиться сочной растительностью, то есть там, где вероятность встречи с дикими животными достаточно высока. С этих вышек посетители смогут наблюдать за зверями, приходящими в излюбленные места, и при этом не беспокоить их.
Кроме того, недалеко от границы заповедника началось строительство жилья для будущих туристов.
Планируется, что новый познавательный тур "Заповедного Прибайкалья" станет доступен в следующем году. Количество туристов будет строго ограничено, чтобы не тревожить заповедную природу.