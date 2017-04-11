Любителей яхтенного спорта ждут на берегах Алтын-Келя

Телецкое озеро (Алтын-Кель) входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Озеро давно привлекало любителей яхтенного спорта.

30 марта в Горно-Алтайском государственном университете (ГАГУ) республиканское отделение Русского географического общества провело презентацию яхт-клуба "Алые паруса". Уже 8 апреля состоялось первое вступительное занятие для будущих рулевых, шкотовых матросов и яхтенных капитанов из числа студентов ГАГУ.

Ветераны яхтенного спорта Александр Глебов, Евгений Буханько и Евгений Веселовский рассказали студентам об особенностях путешествия под парусом по Алтын-Келю, сообщает пресс-служба яхт-клуба. Речь также шла о яхтенном спорте как средстве профессиональной ориентации молодежи, занятие которым требует разносторонних знаний и навыков.

Студенты узнали, какое значение для Телецкого озера имеет развитие парусного спорта — универсального инструмента активного эколого-познавательного молодежного туризма, способного предотвращать браконьерство, формировать здоровый образ жизни и экологическую ответственность.