На юге Камчатки впервые за 10 лет прошел учет ларг и нерп

По результатам наблюдений выяснилось, что на острове Уташуд проживают 80 ларг. Примерно столько же их было и 10 лет назад — это говорит о том, что численность этой группировки животных стабильна. Также наблюдатели насчитали несколько десятков каланов, или, как их еще называют, морских выдр. Эти редкие животные занесены в Красные книги Камчатки и России.
"Благополучие популяций тюленей и каланов — следствие строго режима охраны Южно-Камчатского федерального заказника. Наши сотрудники круглый год следят за тем, чтобы животные не стали жертвой браконьеров. В период размножения животных мы также вводим ограничения на приближение к лежбищам туристических морских и воздушных судов", — сообщила начальник научного отдела ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Дарья Паничева.
Остров Уташуд — одно из самых "густонаселенных" мест юга Камчатки. На небольшом скалистом островке обитают сразу нескольких видов морских млекопитающих и два десятка тысяч пар морских птиц. С этого года учеты морских млекопитающих на Уташуде будут проводиться ежегодно.