На юге Камчатки впервые за 10 лет прошел учет ларг и нерп

Впервые за 10 лет на острове Уташуд (Южно-Камчатский заказник) прошел учет ластоногих – ларг и пестрых нерп. В ходе учета специалисты насчитали на лежбище 33 белька, появившихся на свет в этом году, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

По результатам наблюдений выяснилось, что на острове Уташуд проживают 80 ларг. Примерно столько же их было и 10 лет назад — это говорит о том, что численность этой группировки животных стабильна. Также наблюдатели насчитали несколько десятков каланов, или, как их еще называют, морских выдр. Эти редкие животные занесены в Красные книги Камчатки и России.

"Благополучие популяций тюленей и каланов — следствие строго режима охраны Южно-Камчатского федерального заказника. Наши сотрудники круглый год следят за тем, чтобы животные не стали жертвой браконьеров. В период размножения животных мы также вводим ограничения на приближение к лежбищам туристических морских и воздушных судов", — сообщила начальник научного отдела ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Дарья Паничева.

Остров Уташуд — одно из самых "густонаселенных" мест юга Камчатки. На небольшом скалистом островке обитают сразу нескольких видов морских млекопитающих и два десятка тысяч пар морских птиц. С этого года учеты морских млекопитающих на Уташуде будут проводиться ежегодно.