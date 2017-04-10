Федор Емельяненко открыл туристический сезон в Кроноцком заповеднике

"Впечатлен дикой необузданной силой и красотой природы Камчатки. Несомненно, жемчужиной этого края является Кроноцкий заповедник и его Долина гейзеров", — сказал Федор Емельяненко.

Спортсмен стал первым посетителем Долины гейзеров в этом году. Сотрудники заповедника и волонтеры закончили подготовку кордона к предстоящему турсезону всего неделю назад. На экскурсии Емельяненко интересовался гейзерами, историей образования мощной гидротермальной системы, жизнью диких животных.

"Мы рады принять такого гостя. Федор — волевой человек, боец, — отметил Петр Шпиленок, директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". — Его визит воодушевил наших сотрудников, многие из которых по натуре тоже бойцы, преданные своему делу — охране природы".