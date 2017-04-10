В Национальном музее Республики Алтай прошел День Алтайского заповедника

Гости праздника могли послушать лекцию "Снежный барс: интересные факты", поучаствовать в викторине об Алтайском заповеднике, посмотреть презентацию виртуального тура "По тропам Алтайского заповедника", сообщает сайт "Заповедная Россия". Сотрудники музея, Алтайского заповедника, минприроды Республики Алтай и представители различных общественных организаций приняли участие в круглом столе "Сохранение природного и культурно-исторического наследия Горного Алтая".
В этот же день в национальном музее состоялось торжественное открытие ставшей традиционной фотовыставки "Живая природа Алтая".
Красивым завершением стала презентация нового фильма об Алтайском заповеднике "На страже природного наследия Алтая".