В Национальном музее Республики Алтай прошел День Алтайского заповедника

6 апреля в Национальном музее имени А.В. Анохина (Горно-Алтайск) прошел День Алтайского заповедника. Мероприятие посвящено 100-летию заповедной системы России, 85-летию Алтайского заповедника и Году экологии.

Гости праздника могли послушать лекцию "Снежный барс: интересные факты", поучаствовать в викторине об Алтайском заповеднике, посмотреть презентацию виртуального тура "По тропам Алтайского заповедника", сообщает сайт "Заповедная Россия". Сотрудники музея, Алтайского заповедника, минприроды Республики Алтай и представители различных общественных организаций приняли участие в круглом столе "Сохранение природного и культурно-исторического наследия Горного Алтая".

В этот же день в национальном музее состоялось торжественное открытие ставшей традиционной фотовыставки "Живая природа Алтая".

Красивым завершением стала презентация нового фильма об Алтайском заповеднике "На страже природного наследия Алтая".