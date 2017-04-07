Объекты Шорского национального парка в списке культурного наследия России

В список объектов культурного наследия федерального значения Российской Федерации включены пять объектов, расположенных на территории Шорского национального парка. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

В перечень объектов археологического наследия включены пещера "Надежда" (раннее Средневековье), пещера "Малиновая" (ранний железный век, раннее Средневековье), пещера "Спальный Грот" (эпоха поздней бронзы, раннее Средневековье), пещера "Осиновая" (раннее Средневековье), поселение "Кизас-1". © РИА Новости. Пресс-служба Шорского национального парка. О. Андреева Пещера в Шорском национальном парке "Это позволит создать правовые условия для сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации", — сказала сотрудница парка Елена Дударева.