Заповедные земли России
Заповедное Прибайкалье составляет карту дорог национального парка
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Ипполитов
13:3007.04.2017
(обновлено: 14:17 07.04.2017)
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"Заповедное Прибайкалье" составляет карту дорог национального парка

В "Заповедном Прибайкалье" продолжается работа по картографированию и анализу дорожной сети, сформировавшейся в последние годы на территории Прибайкальского национального парка.

Основная задача этой работы — оценить воздействия вновь образовавшихся дорог на экосистемы ООПТ, а также спланировать дальнейшие действия: выделение дорог, которые действительно необходимы, и ликвидацию ненужных, наносящих ущерб окружающей среде. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Сейчас на острове Ольхон и на всей территории Прибайкальского национального парка приобретает все большую популярность катание на квадроциклах и других высокопроходимых транспортных средствах. Часто водители игнорируют существующие дороги и создают новые на непредназначенных для этого участках. В связи с этим и возникла необходимость в карте существующих дорог.

В Заповедном Прибайкалье провели первый учет птиц с помощью квадрокоптера
© Пресс-служба заповедника "Заповедное Прибайкалье"
В "Заповедном Прибайкалье" провели первый учет птиц с помощью квадрокоптера

Работа по ее составлению началась с острова Ольхон, где обозначенная проблема стоит наиболее остро. Научные сотрудники "Заповедного Прибайкалья" собрали всю доступную информацию, чтобы карта получилась максимально точной и полной. Были использованы материалы о лесоустройстве Прибайкальского национального парка от 2015 года, топографические карты, оцифрованы снимки высокого разрешения из космоса, на которых видны все, даже самые незначительные дороги. На карте зеленым выделены дороги, необходимые для проведения охранных и противопожарных мероприятий "Заповедным Прибайкальем", противопожарные разрывы вблизи населенных пунктов, четыре туристических маршрута и дороги, необходимые жителям острова. Красным — стихийно возникшие дороги, не несущие никакой функциональной нагрузки.

© Пресс-служба «Заповедного Прибайкалья»
Карта дорог на острове Ольхон

Большинство дорог, попавших на карту, не нужны, но заметно меняют ландшафты национального парка. Разрушение почвенного покрова, происходящее на испещренных дорогами участках, несомненно, наносит ущерб. Особенно сильно страдают степи, где преобладают песчаные почвы и уязвимая растительность. Вместе с почвенным покровом разрушаются места обитания беспозвоночных. Под колесами техники гибнут мелкие животные, птицы, разрушаются их гнезда, шумовое загрязнение также пагубно сказывается на обитателях национального парка. В связи с этим с 1 апреля 2017 года на всей территории Прибайкальского национального парка запрещено использование квадроциклов и некоторых других видов транспорта.

Заповедное Прибайкалье начинает набор заявок на участие в фотоэкспедиции
© пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
"Заповедное Прибайкалье" начинает набор заявок на участие в фотоэкспедиции

Следующим шагом масштабной работы, начатой научным отделом "Заповедного Прибайкалья", будет составление аналогичной карты не только острова Ольхон, но и всей территории Прибайкальского национального парка. На полученной карте также будут выделены дороги, несущие функциональную нагрузку (необходимые для работы Прибайкальского национального парка и обеспечения социально-бытовых нужд граждан, проживающих вблизи его границ), и ненужные, возникшие стихийно.

Для ликвидации этих дорог и восстановления пострадавших экосистем будет сделано все необходимое: ограничат доступ к дорогам на степных участках и проведут лесовосстановительные мероприятия на лесных дорогах после их внесения в проект освоения лесов и лесохозяйственный регламент Прибайкальского национального парка.

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