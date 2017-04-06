Инспекторов охраняемых природных территорий вооружат

Для усиления мер в борьбе с браконьерством инспекторский состав охраняемых природных территорий будет снабжен табельным оружием, передает пресс-служба Минприроды России.

Глава ведомства Сергей Донской подписал соответствующий документ по итогам прошедшего 27 марта совещания по вопросам усиления мер противодействия браконьерству в отношении объектов животного мира.

Руководителям учреждений, осуществляющих управление ООПТ, было поручено исключить практику одиночного патрулирования территории.

Кроме того, министр поручил проработать возможность увеличения заработной платы инспекторскому составу, в первую очередь госинспекторам оперативных групп.

В ходе совещания было решено до 30 мая текущего года министерством и Ассоциацией директоров заповедников и национальных парков подготовить предложения о переводе инспекторского состава на новое обмундирование.

Министр поручил обратить особое внимание на эффективность организации охраны в ряде охраняемых территорий — заповедниках "Витимский", "Поронайский", "Джугджурский", "Норский" и нацпарках "Приэльбрусье", "Лазовский", "Анюйский", а также на территориях, где обитают снежный барс и сайгак.