Сотрудники Тигирекского заповедника оставят послание потомкам

Летом 2017 года сотрудники и друзья Тигирекского заповедника поднимутся на гору Разработную, которая находится на особо охраняемой территории, для закладки капсулы с посланием потомкам.

Мероприятие, приуроченное к 250-летию первого восхождения на Алтае и 100-летию заповедной системы РФ, призвано содействовать развитию научно-познавательного туризма и изучению истории родного края, сообщает портал "Заповедная Россия".

Первым алтайскую вершину в 1767 году покорил шведский ученый Эрик Лаксман, служивший пастором на Колывано-Воскресенских заводах. Целью его восхождения была проверка работоспособности барометра собственного изготовления и измерение высоты.

"История восхождений на горные вершины обычно начинается с ученых, исследователей, путешественников; впоследствии эстафету принимают спортсмены и любители приключений, туристы. Так же было и на Алтае. Восхождение Эрика Лаксмана, пастора на Колывано-Воскресенских заводах и естествоиспытателя-любителя, на Рассыпной Камень в Тигирекском хребте, возможно, является вообще первым восхождением на горные вершины на территории России", — отметил краевед, спелеолог, искусствовед, музейный работник Вадим Вистингаузен.