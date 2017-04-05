Национальному парку "Земля леопарда" исполняется 5 лет

5 апреля национальный парк "Земля леопарда" отмечает пятилетие. Глава Минприроды России Сергей Донской поздравил руководство и коллектив с юбилеем, пожелал дальнейших успехов в развитии научной, охранной и просветительской деятельности.

Главной задачей нацпарка является сохранение и восстановление единственной в мире популяции дальневосточного леопарда, сообщает пресс-служба Минприроды России.

До образования нацпарка численность этой пятнистой кошки составляла около 30 особей. В начале 2015 года единовременный зимний учет зафиксировал 60-70 особей, при этом на территории "Земли Леопарда" фотоловушки зафиксировали 57 особей. Учет численности популяции леопарда проводился специалистами нацпарка при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды".

Национальный парк "Земля леопарда" находится в Приморском крае и охватывает Хасанский, Уссурийский и Надежденский районы.