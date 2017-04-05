Российские зубры помогут обновить популяцию в Польше

БРЯНСК, 4 апр — РИА Новости. В рамках Года экологии до 20 зубров могут переселиться из России на территорию Польши для обновления обитающей там популяции, заявил директор ФГБУ "Национальный парк "Орловское полесье" Олег Пригоряну.

"Не только "Брянский лес" хочет наших зубров, есть планы переселения российских зубров в Польшу. У нас все это будет решаться в течение Года экологии. Теоретически может поехать в Польшу никак не более 20 зубров — все-таки это достаточно сложно логистически. В дальнейшем, думаю, это будет ежегодно", — сказал он.

По словам Пригоряну, польские специалисты уже приезжали в нацпарк и провели переговоры с российскими коллегами. "Они в бинокль осматривали чуть ли не каждого зверя и не нашли ни одного признака тех неприятных заболеваний, которые у них там есть и от [которых] страдает поголовье и польское, и белорусское", — сообщил он.

Накануне краснокнижных животных, привезенных из орловского нацпарка, выпустили в природу в Брянской области.

Зубр — единственный дикий вид подсемейства бычьих в Европе, сохранившийся до наших дней. Последние дикие популяции вида (беловежская и западно-кавказская) были полностью истреблены в начале XX века. Браконьерство, ничем не ограниченный отстрел животных в периоды войн и революций, вырубка и выжигание лесов, преобразование лесных массивов в сельскохозяйственные угодья привели к тому, что к 1927 году зубр был полностью истреблен в дикой природе и сохранился только благодаря разведению в неволе. Вид до настоящего времени находится под угрозой исчезновения.