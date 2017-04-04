Алтайские студенты помогут сотрудникам ООПТ

С 1 мая по 30 сентября студенты Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М.Шукшина будут принимать участие в волонтерской акции и научно-образовательных экспедициях "Altai: отдыхай, изучай, сохраняй!", посвященных Году экологии, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Учащиеся посетят Тигирекский заповедник, Кислухинский, Егорьевский, Соколовский заказники, а также памятник природы — гору Бабырган. Под руководством ведущих ученых университета и сотрудников ООПТ они изучат местные флору и фауну.

Кроме того, студенты помогут сотрудникам заповедных территорий: примут участие в расчистке троп, установке плакатов, выкладке соли для диких животных, обновлении порхалищ (огражденных площадок для свободного содержания птиц) и галечников, гоголятников (искусственных деревянных гнездовий для водоплавающих птиц) и других мероприятиях.

Проект реализуется в рамках программы развития деятельности студенческих объединений при финансовой поддержке Минобрнауки России.