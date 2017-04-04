Заповедники России – номинанты на премию "Хрустальный компас"

1 апреля началось народное интернет-голосование за проекты премии "Хрустальный компас", сообщается на официальном сайте премии. Эта награда – первая в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России.

Главная цель премии — поддержать тех, кто уважает и бережет природу родной страны. Принять участие в конкурсе могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и другие частные лица.

Премия вручается в 11 номинациях, каждая из которых посвящена высоким достижениям в указанной области. В этом году в список претендентов на награды попало 389 проектов и достижений, что стало абсолютным рекордом за всю историю премии.

В их числе — кругосветное путешествие Федора Конюхова на воздушном шаре, проект Тебердинского и Кавказского заповедников "Западный Кавказ — горная страна тысячи озер", проект музея Мирового океана "3D-фильм "Россия на Балтике", проект по мониторингу водных ресурсов и экологическому благоустройству водных объектов Республики Татарстан, фотоальбом "Национальный парк "Нижняя Кама", издание "Путешествие по России с "Читающим карандашом" для слепых детей и многие другие.