В заповеднике "Брянский лес" в дикую природу выпустят краснокнижных зубров

4 апреля в заповеднике "Брянский лес" состоится выпуск краснокнижных зубров в дикую природу, сообщает пресс-служба Минприроды. В рамках Года экологии планируется выпустить пять особей зубра, завезенных в начале марта из соседних охраняемых территорий.

Две особи привезены из заповедника "Калужские засеки" и три особи — из национального парка "Орловское полесье".

Программа восстановления вольноживущей популяции европейского зубра осуществляется в государственном природном биосферном заповеднике "Брянский лес" с 2011 года. Благодаря программе на территории ООПТ сейчас обитают 42 зубра. Однако преобладание в сложившемся стаде самцов замедляет увеличение численности животных. Выпуск должен решить создавшуюся проблему, так как все выпускаемые особи — самки.

Стратегия сохранения зубра в России утверждена Минприроды России в июле 2002 года. За это время более чем в три раза увеличилось поголовье вольноживущих чистокровных зубров.