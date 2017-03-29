Большинство предприятий в Арктике переходят на НДТ

Большинство предприятий, работающих в Арктике, начали переход на наилучшие доступные технологии (НДТ), сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов на международном форуме "Арктика – территория диалога".

"Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл", "Новатэк", "Норильский никель", Архангельский ЦБК и другие предприятия активно участвуют в разработке справочников НДТ. Уже сейчас разрабатываются программы модернизации и оснащения источников выбросов приборами автоматического контроля. Для нас важно, чтобы это были действительно реализуемые программы, а не для галочки", – приводит его слова пресс-служба Минприроды.

Керимов также отметил, что в настоящее время во всех регионах арктической зоны России за исключением Архангельской области уже утверждены территориальные схемы обращения с отходами производства и потребления. По его словам, проблема ликвидации накопленного экологического ущерба, образовавшегося в результате хозяйственной деятельности прошлых лет, является одной из ключевых проблем экологической безопасности в Арктике.

"В 2010 году президент России Владимир Путин, посетивший Землю Франца-Иосифа, отметил необходимость проведения генеральной уборки в Арктике. В качестве пилотной территории был выбран архипелаг Земля Франца-Иосифа", – напомнил Керимов.

Он отметил, что за пять лет проведения работ было удалено более 40 тысяч тонн отходов производства и потребления и проведена техническая рекультивация на территории 270 гектаров.