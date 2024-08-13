Рейтинг@Mail.ru
Усекновение главы Иоанна Предтечи 2025 в какой день праздник, история, храмы
Религия
 
16:54 13.08.2024 (обновлено: 13:12 13.10.2025)
Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции праздника
Усекновение главы Иоанна Предтечи 2025 в какой день праздник, история, храмы
Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции праздника
Усекновение главы Иоанна Предтечи — православный праздник, установленный в память о казни Крестителя Господня. Ежегодно отмечается 11 сентября. Краткая история... РИА Новости, 13.10.2025
Главная / Религиозные праздники

Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, история и традиции праздника

© Public domainУсекновение главы Иоанна Предтечи
Усекновение главы Иоанна Предтечи - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Public domain
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Оглавление
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Усекновение главы Иоанна Предтечи — православный праздник, установленный в память о казни Крестителя Господня. Ежегодно отмечается 11 сентября. Краткая история и традиции торжества, молитвы, как проходят богослужения в храмах в этот день — в материале РИА Новости.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Усекновение главы Иоанна Предтечи, которого также называют Крестителем — знаменательный день православного календаря, когда верующие вспоминают мученическую смерть пророка, одного из самых великих святых. Креститель - предшественник Иисуса Христа, который возвестил о Его приходе в мир. Имя Иоанна встречается в Евангелиях 94 раза, что уступает лишь упоминаниям Иисуса Христа.
Пророк считается исторической фигурой - большинство исследователей признают подлинность его упоминаний в текстах Иосифа Флавия. Предтеча — самый великий из пророков, который свидетельствовал о пришествии на землю Сына Божия. Он завершает историю Ветхозаветной Церкви и открывает эпоху Нового Завета. С фигурой Иоанна Крестителя неразрывно связан Праздник Крещения Господня. На следующий день после Богоявления Церковь празднует Собор Иоанна Предтечи, а всего в святцах ему посвящены целых семь праздников.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Иоанн Предтеча"
Репродукция иконы Иоанн Предтеча - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Репродукция иконы "Иоанн Предтеча"

Какого числа

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи в 2024 году, как и в любом другом, отмечается 11 сентября по григорианскому календарю и 29 августа по юлианскому, то есть по старому стилю.

История

Креститель жил аскетом в пустыне, часто проповедовал. По материнской линии он приходился троюродным братом Иисусу.
История праздника уходит корнями в 32 год нашей эры. Полное его название: “Усекновение честной главы честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна”. Иоанна Пророка казнили за обличение царя Ирода и Иродиады — жены Филиппа (брата Ирода).
Освящение яблок и других плодов в храме Казанской иконы Богоматери в Коломенском - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Православный календарь на август 2025: праздники и традиции
8 июля, 17:40
Еще на Руси 11 сентября день памяти Усекновения честной главы Иоанна Предтечи, Крестителя Господня называли Иван Постный (так как в этот день соблюдается строгий пост) или Иван-полетник, поскольку это был один из последних летних дней (29 августа по юлианскому календарю).
«
“В народе считалось, что Иван уводит лето красное и с этого дня осень вступает​ в свои права. В старые времена к этому дню завершались все денежные расчеты за летние работы. И купцы, зная, что народ с деньгами, не могли упустить своей выгоды и устраивали ярмарки-однодневки, ивановские торги. Мы и сегодня имеем в некоторых местностях традицию осенних ярмарок выходного дня, — рассказала Анна Бахтиярова, религиовед, историк.

Событие праздника

29 августа по старому стилю произошла мученическая кончина Иоанна, которому отрубили голову. До этого момента Креститель обличал грехи и пороки людей, в том числе - правителя Галилеи Ирода Антипы и Иродиады (жены Филиппа — брата Ирода), беззаконно сожительствовавших еще при жизни Филиппа.
Ирод не решался казнить Иоанна, опасаясь гнева народа, среди которого пророк был популярен. Больше всего его смерти желала Иродиада.
Продукция пчеловодства - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Медовый Спас в 2025 году: история и традиции праздника
14 августа, 20:52
Казнь произошла во время пиршества в честь дня рождения Ирода. Тогда танец Саломеи, дочери Иродиады, так понравился царю, что он обещал падчерице исполнить любое ее желание. Девушка спросила у своей матери, о чем попросить царя, и та пожелала голову Иоанна. Ирод боялся разгневать Бога и народ, но все же исполнил обещание, казнив Крестителя. Саломея принесла матери голову Иоанна на блюде, а та в ярости пронзила ее кинжалом, а язык пророка проколола иглой.
При этом Иродиада не позволила, чтобы тело и голаву Иоанна Предтечи захоронили в одном месте, так как боялась, что тот воскреснет и снова станет обличать ее. По этой причине голава Крестителя была закопана в нечистом месте. Однако благочестивая женщина Иоанна, узнав об этом, тайно нашла ее и поместила в сосуд, который погребла на Елеонской горе.

Где хранятся мощи святого

До нашего времени из мощей Крестителя сохранились лишь фрагменты его головы и правая рука (десница).
«
“Тело было захоронено учениками Иоанна, а позже, во время правления Юлиана Отступника (IV век) останки сожжены. Сохранилась правая рука (десница), которая находится сейчас в Черногории”, — утверждает Анна Бахтиярова.
Патриаршее служение в праздник Успения Божией Матери - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Успенский пост в 2025 году: когда начинается, подробный календарь питания
23 июля, 20:35
По словам эксперта, десница Иоанна Крестителя, заключенная в золотой ковчег, лишена двух перстов. Мизинец находится в одном из музеев Стамбула, безымянный палец — в Италии.
Голову же ученикам не отдали. Ее вынесла из дворца царя Ирода Иоанна — супруга домоправителя царя. А затем тайно погребла святыню в Елеонской горе.
В последующем глава Иоанна Предтечи оказывается разделена на несколько фрагментов, которые хранятся в разных местах. Например, на Афоне, в монастыре святого Сильвестра в Риме, в мечети Омейядов в Дамаске (Иоанн Предтеча почитается и мусульманами как великий праведник), в Нагорном Карабахе.
Мощи хранятся в храмах разных стран, в том числе:
  • в афонском монастыре Святого Дионисия в Греции;
  • в итальянской церкви Святого Иоанна Крестителя в Венеции;
  • в Амьенском соборе во Франции;
  • в соборе архидиакона Лаврентия в Риме.
Перечислить все храмы невозможно, так как мощи святого многократно делились между христианскими государствами.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМощи Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Мощи Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Мощи Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Лицевая часть головы Крестителя находится во Франции, в соборе Амьенской Богоматери, куда она была доставлена в начале XIII века после захвата Константинополя:
«
“Наиболее вероятно, что именно эта часть головы Предтечи подлинная. Здесь проводилось большое и качественное исследование святыни, которое косвенно подтверждает принадлежность головы Иоанну. А также эта святыня имеет четкий исторический путь. Справедливости ради надо сказать, что фрагменты главы, хранящиеся в других местах, исследованы не были”, — добавила религиовед.

Богослужение и пост

11 сентября в память святого Иоанна Предтечи проходят богослужения и соблюдается строгий пост, как выражение скорби о насильственной смерти Крестителя. В храмах читается отрывок из Евангелия от Марка (Мк., 6:14-30) во время Божественной литургии. Верующие же соблюдают дневной пост — нельзя есть мясо, рыбу и молочные продукты. Древ­ность по­ста в этот день под­твер­жда­ет­ся уста­вом иеру­са­лим­ско­го мо­на­сты­ря прп. Сав­вы Освя­щен­но­го, в котором говорится:
«
“Будем есть мясо или другую изысканную пищу? А Креститель жил в безводной и бестравной пустыне — ни хлеба не ел, ни другой еды не имел. Вино пьем? А он не пил ни вина, ни другого питья мирского. Столом и одром его была земля, вкушал он только акриды (точное значение этого слова неизвестно, по мнению одних толкователей это стручки рожкового дерева, другие считают, что это — род съедобной саранчи. - Прим. ред.) и дикий мед. Вместо чаши — пригоршни воды, текущей из камня. Поэтому проведем этот день в посте и молитве”.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВнутреннее убранство часовни Усекновения Главы Иоанна Предтечи в деревне Вороний Остров Медвежьегорского района Республики Карелия
Внутреннее убранство часовни Усекновения Главы Иоанна Предтечи в деревне Вороний Остров Медвежьегорского района Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Внутреннее убранство часовни Усекновения Главы Иоанна Предтечи в деревне Вороний Остров Медвежьегорского района Республики Карелия
В старину в этот день не ели ничего круглого и не брали в руки косу, топор, чтоб не оскорбить этим память мученической смерти Крестителя:
«
“Даже не варили щи, так как нужно было резать капустный кочан, напоминающий своей формой голову. По той же причине не срезали мак, не рвали яблок, не копали картофеля”, — рассказала историк.
По словам эксперта, хоть пост в этот день однодневный, к нему относились очень серьезно. Об этом можно судить по пословицам, что ходили в народе:
  • не соблюдешь Иванов пост, прищемишь в аду хвост!;
  • кто Ивана, Крестителя Господня, скóром (непостное) жрëт — тот в рай не попадет.
Постились даже если праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи приходился на воскресенье.
Верующая перед началом праздничного богослужения в честь Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Яблочный Спас в 2025: история и традиции праздника
24 июля, 18:00

Молитвы

Существует несколько церковных песнопений, написанных к празднику. К ним относят: молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну, тропарь и кондак Усекновению главы Иоанна Предтечи.

Иконы и храмы

Пророка Иоанна наиболее разнообразно среди других святых изображали на иконах. Иконопись отражает многие эпизоды жизни Крестителя. Как правило, Иоанна изображают одетым в верблюжью шкуру. Согласно Священному писанию: “Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих…” (Мк. 1, 6).
CC BY-SA 3.0 / Shakko / Nativity of John Baptist, 15 c, HermitageРепродукция иконы "Рождество Иоанна Предтечи"
Репродукция иконы Рождество Иоанна Предтечи - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
CC BY-SA 3.0 / Shakko / Nativity of John Baptist, 15 c, Hermitage
Репродукция иконы "Рождество Иоанна Предтечи"
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Иоанн Предтеча Ангел пустыни"
Репродукция иконы Иоанн Предтеча Ангел пустыни - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Репродукция иконы "Иоанн Предтеча Ангел пустыни"
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне с житием"
Репродукция иконы Иоанн Предтеча в пустыне с житием - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Репродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне с житием"
© РИА Новости / Олег Игнатович | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Усекновение главы Иоанна Предтечи"
Репродукция иконы Усекновение главы Иоанна Предтечи - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Олег Игнатович
Перейти в медиабанк
Репродукция иконы "Усекновение главы Иоанна Предтечи"
Церквей и храмов Иоанна Предтечи или с его приделом в России, а также в Грузии, Абхазии, Латвии, Молдове, Израиле, Греции и других. странах насчитывается более 700.

Народные традиции и поверья

День памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи окружено разными традициями и поверьями. Среди них следующие:
  • 11 сентября обязательно нужно окунуться в природный водоем или облиться водой под открытым небом;
  • Иван постный — осени крестный отец;
  • птицы звонко поют — лето еще с осенью воевать будет;
  • журавли на юг потянулись — холод скоро придет;
  • лебеди улетают — к снегу;
  • как только давали знать о себе скворцы, значит, пришла пора “бабьего” лета;
  • если 11 сентября летел гусь, ждали дождя, если же лебедь показался на небе, скоро выпадет снег;
Рождество Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и история праздника
20 сентября 2024, 18:17
 
Религия
 
 
