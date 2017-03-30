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Религия и мировоззрение
Ваш вопрос духовенству

Пастор: у протестантов нет строгого канона изгнания бесов

10:2530.03.2017
(обновлено: 10:27 30.03.2017)
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Библия
© Fotolia/ Brian Jackson
Вопрос: А правда ли, что у протестантов нет экзорцизма? Вы написали об изгнании злых духов в православии католичестве. А есть ли подобная практика в протестантизме? Если да, то очень интересно, как там все происходит. (Дмитрий Анисин, г. Реутов, Московская область)

Отвечает руководитель отдела богословия Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) пастор Михаил Дубровский:

Служение людям, страдающим от демонической зависимости (одержимости), — это неотъемлемая часть служения протестантских церквей.

Чтобы понять это, рекомендую вам обратиться к Библии, которую христиане называют Священным Писанием. Согласно книгам Нового Завета, служение Иисуса Христа сопровождалось освобождением людей от бесов. Более того, Иисус говорил, что изгнание бесов есть одно из видимых проявлений (знамений) того, что Царство Божье уже присутствует в реальности этого мира: "Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие" (Лк 11:20). Перед Своим вознесением Господь Иисус сказал, что это знамение будет сопровождать и тех, кто верует в Него: "Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками" (Мк 16:17).

Церкви Христовой дана духовная власть: "Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Мф 18:18-20).  Христианам дано право "наступать на всю силу вражью" (Лк 10:19) и обетование, что "ничто не повредит нам".

Иными словами, согласно Священному Писанию, любой христианин обладает силой и властью изгонять бесов, что подтверждается многочисленными случаями такого служения, зафиксированных как в книге Деяний Апостолов, так и в истории Церкви. Хотя из практики понятно, что для такого рода служения требуется определенный уровень духовной зрелости.

Довольно часто служение освобождения необходимо при реабилитации людей, страдающих различными формами зависимостей (химической, алкогольной, наркотической), а также тем, кто до обращения к Христу пережил психологическое и/или физическое насилие. Почти всегда в освобождении от бесов нуждаются люди, практиковавшие магию или оккультизм.

В протестантских церквях нет строгого канона, по которому совершается служение освобождения (изгнания бесов). В ситуации, когда человеку требуется такого рода помощь, служитель полагается на учение Священного Писания и водительство Святого Духа. 

Можно выделить некоторые принципиальные подходы, которые используются в таком служении: 
— ходатайственная молитва за человека, страдающего от демонической зависимости;
— служение душепопечения, направленное на осознание грехов, которые привели к такого рода зависимости;
— исповедь и отказ от греховного образа жизни;
— молитва с властью – повеление демонам оставить данного человека.

В практическом служении, как правило, используется сочетание этих принципиальных подходов, а также проявление других даров Духа Святого (слово знания, слово мудрости, различение духов, пророчество и др.).

Надеюсь, уважаемый Дмитрий, что это знание будет вам полезным.

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