Пастор: Нет никаких причин отказываться от переливания крови

Вопрос: Правда ли, что евангельские христиане считают, что все болезни – результат греха, поэтому не обращаются к врачам и запрещают переливать себе кровь? Вроде как в Библии сказано, что душа содержится в крови? (Аркадий, православный, Тверь)

Отвечает руководитель отдела богословия Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ — пятидесятников) пастор Михаил Дубровский:



На самом деле, тут не один, а сразу три вопроса. И хотя они между собой связаны, однако, каждый из них заслуживает отдельного рассмотрения. Попробуем ответить по порядку.



Действительно ли евангельские христиане считают, что все болезни – результат греха? Тут ответ однозначно положительный, причем так считают не только евангельские верующие, но и все, кто всерьез признает Библию. Писание учит, что Бог создал совершенный мир, в котором не было ни болезни, ни смерти. И то, и другое появилось в результате греха – отказа человека жить в отношениях доверия и любви с Богом.



При этом было бы неверно утверждать, что конкретная болезнь есть обязательно результат конкретного греха, совершенного лично человеком. И об этом в Библии тоже говорится как в Ветхом, так и в Новом заветах. Иногда болезнь действительно есть результат того, что человек ведет греховную жизнь, например, беспорядочные половые связи с большой вероятностью приведут к венерическому заболеванию или СПИДу. А употребление наркотиков почти всегда гарантирует, по меньшей мере, гепатит.



Но чаще всего нужно рассматривать болезни не как результат личного греха, а как проявление общей греховности, падшего состояния мира. Потому евангельские христиане поддерживают любые меры, направленные на преодоление болезней, в том числе – усилия врачей.



Но мы также верим, что исцеление – это часть Божественного искупления мира, совершенного Иисусом Христом. Потому в наших церквях мы активно практикуем молитву за исцеление больных (что не исключает обращения к врачам).



Действительно ли в Библии говорится, что душа тела в крови? И на этот вопрос ответ будет утвердительный (см., например, Лев 17:14).



Сложнее ответить на вопрос, что именно это означает. Поскольку тема большая и сложная, я лишь намечу контуры возможного ответа. К древним текстам нельзя относиться также, как к научным трактатам: язык Писания полон символов и метафор. Указание на кровь как на душу, на мой взгляд, не следует понимать в том смысле, что "субстанция" души в физическом смысле присутствует в субстанции крови. Иначе неизбежны весьма странные выводы, например, что человек при порезе теряет какую-то часть души…



Скорее, эти утверждения следует понимать в метафорическом смысле: как указание, что тело без крови не живет. А отсюда следует и второй, сакральный смысл: искупление греха происходит через принесение на жертвенник крови (=жизни). Таким образом указывается на заместительную жертву: грех человека искупается только через смерть невинного. А тем самым пророчески указывает на Иисуса Христа. Повторюсь, это лишь некоторые штрихи, а не полный ответ на этот вопрос.



Соответственно, с точки зрения евангельского богословия, нет никаких причин отказываться от переливания крови. Равно как и сдавать кровь для тех, кто в этом нуждается. Потому мы активно поощряем христиан сдавать кровь. Более того, многие наши церкви организовывают донорские дни прямо в церковных зданиях, облегчая прихожанам возможность участия в этом благородном (и полезном для здоровья и самого донора!) деле.