На российском ТВ возобновят показ выходившей 13 лет передачи о мусульманах

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ работает над запуском новой телепередачи о мусульманах вместо выходившей в течение 13 лет на телеканале "Россия-1" передачи "Мусульмане", сейчас прорабатывается вопрос о формате новой программы, сообщил РИА Новости замглавы ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Все равно какая-то передача должна выйти, где будут затрагиваться некие канонические аспекты того что такое ислам, кто такие мусульмане, чем они живут, к чему стремятся. … Передача "Мусульмане" закрывалась с тем, что она должна переформатироваться", — сказал он.

Предыдущая телепрограмма, в отличие от той, которая сейчас в работе, была, по словам муфтия, "больше связана с культурой и традициями мусульманских народов", а не богословскими вопросами. Он надеется, что передача появится на телевидении "в самое ближайшее время", однако не уточнил на каком именно телеканале. Ее основной целью станет богословское опровержение стереотипов об исламе.

Программа "Мусульмане" выходила каждую пятницу на телеканале "Россия". Со дня ее основания в эфир вышло без малого 500 выпусков программы. Ранее исламские деятели неоднократно говорили о необходимости увеличить количество программ об исламе на федеральных телеканалах.

Среди показываемых на телевидении религиозных передач известна также программа "Слово пастыря", выходящая по субботам на "Первом канале" уже более 20 лет. Ее ведущим является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.