Драпеко: РПЦ не сможет обеспечить сохранность экспонатов Исаакия

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не готова принять на сохранение Исаакиевский собор и обеспечить сохранность его музейных экспонатов, так как у нее нет соответствующих специалистов, полагает первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщал, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее, общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.

"РПЦ не готова принять объект всемирного значения на сохранение, так как у нее нет адекватных специалистов", — сказала Драпеко на заседание комитета в четверг.

По ее словам, около пятнадцати лет назад Минкультуры предлагало РПЦ создать при церкви специальность по охране памятников культурного наследия, было готово читать семинары для настоятелей церквей, однако этого так и не произошло. Она подчеркнула, что в Исаакиевском соборе около 400 музейных работников, много технических специалистов и около 18 тысяч музейных предметов.

"Их сохранность необходимо обеспечивать, РПЦ не в состоянии обеспечить их сохранность. Никаких принципиальных возражений, чтобы церковь была церковью, нет, но есть беспокойство по поводу памятника всемирного наследия", — подчеркнула Драпеко.

Она отметила, что необходимо на следующем заседании обсудить этот вопрос с директором Исаакиевского собора и представителями Минкультуры.