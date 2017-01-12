Петербург останется собственником Исаакиевского собора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Юридический статус здания Исаакиевского собора не изменится после передачи его в безвозмездное пользование Русской православной церкви, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов.

Ранее на этой неделе стало известно, что Исаакиевский собор передадут РПЦ в безвозмездное пользование, но здание сохранит музейно-просветительские функции.

"Поводом для начала процедуры передачи Исаакиевского собора является обращение патриарха Кирилла. Речь идет о передаче собора патриархии на условиях безвозмездного пользования, Петербург остаётся собственником этого здания, его юридический статус не меняется", — подчеркнул Михаил Мокрецов.

Он пояснил, что все предметы иконостаса Исаакиевского собора останутся частью музейного фонда Российской Федерации.

"Должен быть заключен договор о сохранности этих музейных предметов с новым пользователем, договор очень жесткий", — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга, подчеркнув, что неисполнение стороной требований договора приводит к его расторжению.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту Огюста Монферрана. В собственность Санкт-Петербурга его передали в 2012 году, три года спустя Санкт-Петербургская епархия РПЦ попросила власти города передать ей здание в безвозмездное пользование, но тогда получила отказ.