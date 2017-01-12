Оперу "Рождество" по заказу епархии поставили в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Премьера оперы "Рождество" состоялась в Новосибирске по заказу Новосибирской епархии Русской православной церкви как альтернатива имеющему "оккультный сюжет" балету "Щелкунчик", сообщает пресс-служба епархии.

Ранее в СМИ появились высказывания митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, который, общаясь с журналистами, рассказал о якобы "оккультном сюжете" классического балета Чайковского "Щелкунчик". Балет написан по мотивам сказки Гофмана о заколдованном в куклу-щелкунчика юноше, однако, по версии митрополита, герой произведения – "принц-оборотень". В 2015 году широкий общественный резонанс вызвала ситуация вокруг новосибирской постановки оперы "Тангейзер": тогда митрополит Тихон заявлял, что в опере не по назначению используется церковная символика, что возмущает верующих. Директор театра был уволен, спектакль снят с репертуара.

"Сегодня православные традиции возвращаются в нашу жизнь, и о праздниках, которые всегда отмечались на Руси, надо рассказать современному зрителю", — привели в пресс-службе слова митрополита Тихона по поводу оперы "Рождество".

Опера Ираиды Сальниковой рассказывает о евангельских событиях Рождества Христова. Премьера состоялась 11 января на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета. В постановке приняли участие более 200 артистов — солисты театра, два хора — детский и взрослый, оркестр, балет, миманс, приглашенные актеры. Работа велась на протяжении полугода. Ведутся переговоры о включении оперы в репертуар театра в дни новогодних каникул, уточнили в епархии.

Опера "Рождество" — не первых творческий духовно-просветительский проект Новосибирской епархии. Так, на сцене Новосибирского театра оперы и балета уже прошли постановки произведений Ираиды Сальниковой "Заступник земли Русской", посвященной преподобному Сергию Радонежскому, и "Святой Владимир — Креститель Руси", приуроченной 1000-летию со дня кончины князя Владимира.