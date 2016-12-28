Японский министр посетил милитаристский храм Ясукуни

ТОКИО, 28 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Министр по делам восстановления Масахиро Имамура посетил храм Ясукуни, сообщило агентство Киодо.

В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны. В странах Азии храм Ясукуни ассоциируется с японским милитаризмом времен Второй мировой войны, а его посещения японскими политиками — с возрождением имперских амбиций Японии в регионе.

Посещение храма в конце года и во время ритуальных праздников весной и осенью — рядовое событие для японских политиков, которое, тем не менее, неизменно вызывает протест и порицание со стороны Китая, Южной Кореи и КНДР.

Премьер-министр Синдзо Абэ со времени вступления в должность лишь один раз посетил Ясукуни — в 2013 году. Это вызвало резко отрицательную реакцию США и привело к охлаждению в отношениях между двумя союзниками. С тех пор он ограничивается тем, что отправляет в храм подношения.