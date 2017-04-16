Верующие встречали привезенный из Иерусалима Благодатный огонь в аэропорту Внуково

Верующие собрались в зале ожидания столичного аэропорта Внуково для встречи Благодатного огня, привезенным из храма Гроба Господня в Иерусалиме главой попечительского совета Фонда Андрея Первозванного.

Сотни верующих ждали прибытия Благодатного огня в международном аэропорту Внуково-1, куда прибыл самолет из Иерусалима. Частичку огня внес в зал ожидания глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, который после передал зажженную лампаду священнику.

Все желающие зажигали от Благодатного огня заранее приготовленные свечи, лампады и "пасхалы" — пучки из 33 свеч, по числу лет жизни Иисуса Христа.

После прибытия в Москву огонь был доставлен в храм Христа Спасителя во время пасхального богослужения.

Частичка Благодатного огня будет доставлена в тысячи храмов России и зарубежья. Также любой желающий может прийти со своей лампадой в офис Фонда Андрея Первозванного в Москве по адресу: улица Покровка, дом 42, строение 5 (с 9.00 до 18.00).

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Ежегодно в канун Пасхи о его схождении в храме Гроба Господня в Иерусалиме молится патриарх Иерусалимский, другие представители православного духовенства и десятки тысяч паломников.