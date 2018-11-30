Религиозные праздники 1 декабря

1 декабря православные верующие празднуют Собор святых Эстонской земли, а буддисты празднуют Зула Хурал - Праздник тысячи лампад.

Собор святых, в земле Эстонской просиявших

В этот день Русская православная церковь чтит память всех святых, чья жизнь была связана с Эстонией. Это и древние подвижники, и святые, прославленные во времена Российской империи, и новомученики и исповедники, пострадавшие в XX веке. Объединяет их не национальность — церковь не делит христиан на народности, — а то место, где они стяжали благодать Святого Духа и совершали свои подвиги.

Современные эстонцы по вероисповеданию лютеране, но семена христианства были принесены на эту землю в начале XI столетия, после Крещения Руси. Однако немногочисленное православное население подверглось гонениям, которые продолжались вплоть до Реформации, когда в XVI столетии в Эстонии утвердилось лютеранское вероисповедание. Но православие в Эстонии не исчезло, благодаря подвижничеству православных.

В Соборе эстонских святых 17 имен, и первое из них — благоверного князя Александра Невского, который в знаменитой битве на льду Чудского озера в апреле 1242 года защищал не только русские земли, но и православную веру. Поэтому Русская православная церковь чтит его как покровителя православия в Эстонии и всем Прибалтийском крае.

Мученическую смерть принял священник Никольского храма в Юрьеве (Тарту), уроженец этого города Исидор Юрьевский — 8 января 1472 года магистр Ливонского ордена повелел бросить его в реку Омовжу, воды которой отец Исидор освящал на Крещение. Его утопили вместе с 72 прихожанами, среди которых были и малые дети.

От гонений бежал из Юрьева преподобный Серапион, ставший в Спасо-Елеазаровском монастыре пламенным исповедником православной веры.

Прославленную Псково-Печерскую обитель основали в 1460-е годы тоже выходцы из эстонских земель — священник-миссионер Иоанн Шестник (преподобный Иона) и его жена (преподобная Васса Псково-Печерская). А игумен этого монастыря преподобномученик Корнилий проповедовал в эстонских землях и дошел до Нарвы.

В начале XVIII века принял смерть в Ревельском каземате священномученик митрополит Арсений (Мацеевич) — за протест против произвола, чинимого немецкой светской властью в отношении православной церкви.

Святой эстонской земли и праведный Иоанн Кронштадтский, чьими трудами, молитвами и пожертвованиями был возведен в Эстонии Свято-Успенский Пюхтицкий монастырь, а первыми монахинями его стали крестницы отца Иоанна.

В XX веке многие православные священники приняли мученическую смерть, пока в Эстонии до 1920 года была советская власть.

Епископ Рижской епархии Платон (Кульбуш) был зверски замучен красногвардейцами. Его арестовали в алтаре храма в Юрьеве. Вместе с ним были арестованы протоиерей Николай Бежаницкий, протоиерей Михаил Блейве и еще 15 человек. Их начали допрашивать 8 января1919 года, а расстреляли 14-го. Очевидец вспоминает: после того, как красные отступили из Тарту, "в подвале Дворянского кредитного банка лежали убитые, была гора трупов, окровавленных, с пробитыми черепами, на лицах у некоторых застыл ужас… Вынесли отца Николая Бежаницкого, пастора Хаана, отца Михаила Блейве. У последнего от лица ничего не осталось, так как разрывная пуля была выпущена в затылок… Одним из последних вынесли епископа Платона. Он был страшно изуродован, но персты были сложены для крестного знамения. На теле епископа обнаружили одиннадцать ран от штыка и четыре — от пуль".

А в 1937 году был расстрелян в Ленинграде уроженец Эстонии протоиерей Карп Эльбе.

Празднование Собору святых земли Эстонской установлено в 2002 году указом патриарха Московского и всея Руси Алексия II, который в бытность свою архиепископом Таллинским и Нарвским, сам собирали жития мучеников, пострадавших в 1918-1919 годах. По его указу была написана и икона "Собор святых земли Эстонской", которая находится в таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе.

Зула Хурал — Праздник тысячи лампад

Этот праздник праздник посвящен Дже Цонкапе, реформатору тибетского буддизма, основателю школы Гелука, считающемуся земным воплощением Бодхисаттвы Манджушри – вторым Буддой. На рассвете 25-го дня первого зимнего месяца по лунному календарю он начал медитацию на пустоту и ушел в нирвану.

Светильники, которые зажигают в этот день, символизируют свет мудрости, рассекающий тьму неведения и знаменуют свет учения Будды.

Два основных сочинения Дже Цонкапы — "Ламрим" (посвященное общему пути Махаяны) и "Нагрим" (посвященное пути Тайной Мантры) — полностью охватывают духовную практику буддизма. По преданию, сам лама Цзонхава в конце земной жизни просил будущих учеников не печалиться, что они не встретились с ним лично, а прочесть два упомянутых труда, что будет равноценно личной встрече.

Школа Гелука, к которой принадлежит большинство буддистов России, относится к буддизму Махаяны ("Большой колесницы"), ставящей во главу учения деятельность во благо всех живых существ. Это самая влиятельная из школ Тибета. Ее глава, он же и настоятель ее главного монастыря Галдан, носит титул гьялва (тиб. — "победитель") и считается воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары. С середины XVII века школа Гелука утвердилась в Монголии, Бурятии, Калмыкии, Туве и Китае в качестве придворной буддийской школы императорского двора.

В день Тысячи лампад верующие приносят в храмы в подношение Учителю молоко, чай, сладости и масло для лампад. А когда стемнеет, внутри и вокруг храмов зажигают множество лампад, которые горят до рассвета. Монахи читают молитвы. В монастырях устраивают торжественные процессии с зажженными факелами.

В честь праздника в Иволгинском дацане — духовной столице буддийской традиционной сангхи (буддийской общины) России, расположенной у подножия хребта Хамар-Дабан в 30 километрах от столицы Бурятии Улан-Удэ, — для верующих открывают доступ к нетленному телу хамбо-ламы Даши–Доржо Итигилова, умершего в 1927 году в позе лотоса во время медитации. В 2002 году тело его было найдено в месте захоронения нетленным. С этого времени оно находится в Иволгинском дацане как великая реликвия. Доступ к ней открывается лишь во время главных буддийских праздников. Буддисты считают, что лама продолжает медитацию.

С 2004 года Зула Хурал — национальный праздник Калмыкии. Там с днем ухода в нирвану Дже Цонкапы связано наступление нового года — в этот день калмыки получают свой "новый возраст" (раньше здесь вообще не отмечали дней рождения — в день Зул каждый просто прибавлял себе один год).