Религиозные праздники 28 ноября

28 ноября у православных верующих начинается Рождественский пост, в этот день они чтут память мучеников Гурия, Самона и Авива.

Начало Рождественского поста

Рождественский (Филиппов) пост установлен в православной церкви в преддверии Рождества Христова для того, чтобы верующие, очистив себя покаянием, молитвой и постом, с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и кроме обычных даров и жертв, принести Ему чистое сердце и желание следовать Его учению.

В исторических источниках Рождественский пост упоминается с IV века. Первоначально он длился 5 дней, потом 7 и даже 21 день и наконец 40 дней — как Великий пост, что и было закреплено реформой 1166 года, когда по решению Константинопольского патриарха Луки Хрисоверга Рождественский пост для всех православных христиан "византийского обряда" стал сорокадневным — с 28 ноября по 6 января по новому стилю.

По словам святителя Иоанна Златоуста, "ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления".

А вот что писал о Рождественском посте митрополит Сурожский Антоний (Блум):

"Мы почти неспособны распахнуть благодати свое сердце; решимость воли изменяет нам; у нас не хватает смелости идти тем путем, который мы сами избрали… Сейчас наступает время поста и собранности, которое приведет нас и поставит лицом к лицу перед Богом, пришедшим во плоти, чтобы спасти нас… Будем ли мы, как приглашенные на брачный пир царского сына, которые отказались прийти: один — потому что купил поле; он хотел стать землевладельцем, но земля поработила его; или другой, у которого было дело на земле, и ему некогда было отвлечься от своих занятий ради Бога, ради того, чтобы побыть с Ним; или как тот, который нашел себе жену по сердцу, и в его сердце не оказалось места, чтобы разделить радость царственного жениха. Притча эта будет читаться в конце Рождественского поста, перед самым приходом Спасителя, и как мы к ней подготовимся? Будем копить дальше и дальше, не принося плода?

Пост не означает, что нужно еще настойчивее, чем обычно, попрошайничать у Бога… Пост — это время, когда мы должны встать перед лицом суда Божия, вслушаться в голос своей совести: как мы относимся к другим, к себе, к Богу, как мы учимся у церкви молитве, поклонению и послушанию Божиим заповедям?

И отнесемся также более внимательно, чем мы это делаем обычно, к соблюдению физических правил поста. Они рассчитаны на то, чтобы помочь нам стряхнуть расслабленность и потворство своим слабостям, пробудить в нас чуткость и бодрость, не дать нам закоснеть в нашей приземленности, которая мешает нам воспарить к Богу".

Мученики Гурий, Самон и Авив

Миряне Гурий и Самон приняли мученическую смерть во время гонений императора Диоклетиана. С их началом они пытались бежать из родной Эдессы, но были схвачены, подвергнуты пыткам и обезглавлены.

Диакон Авив, служивший в той же Эдессе, пострадал позже, в гонения императора Лициния — на него был подан донос, и за отказ принести жертвы языческим богам его сожгли заживо. Его останки родные погребли в одной гробнице с Гурием и Самоном.

Первоначальная редакция мученических актов святых Гурия, Самона и Авива была написана на сирийском языке и известна по древним греческим, армянским и латинским переводам. Дошедший до нас сирийский текст мученичества известен по рукописи XV века. В ней упоминается ее автор — Феофил Эдессянин, который сообщает о себе, что он был от рождения язычником, обратился в христианство и написал свой труд на пятый день после мученичества Гурия и Самона. Его авторству принадлежит также отдельный мученический акт святого Авива. Время мученичества святых Гурия, Самона и Авива относят к 293-322 годам.

По церковной традиции, их почитают небесными покровителями христианского брака. Это связано с легендарным сюжетом, вошедшим в их житие. Описываемые в нем события относятся ко времени нашествия гуннов на Византию (379—387 годы).

По преданию, во время похода один наемник-гот остановился в Эдессе в доме вдовы Софии. Там он заметил ее дочь Евфимию и стал просить ее себе в жены. Мать отказывалась — ходили слухи, что у гота на родине есть жена. Но он поклялся у гробницы мучеников Гурия, Самона и Авива, что не сделает супруге никакого зла, никогда не оскорбит ее и будет любить и почитать. И обманул: на родине у него действительно была жена, и Евфимия стала ее рабыней. А когда у нее родился ребенок, ревнивая готчанка его отравила.

Евфимии чудом удалось бежать на родину. А спустя какое-то время гот снова появился в Эдессе, пришел в дом Софии и долго рассказывал ей об их счастливой семейной жизни с ее дочерью, пока к нему не вышла сама Евфимия. Для гота эта история кончилась печально — городские власти приговорили его к казни. А мучеников Гурия Самона и Авива стали считать "честнаго брака небесными покровителями".