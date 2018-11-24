Религиозные праздники 25 ноября

25 ноября православные верующие чтут память святителя Иоаннна Милостивого, католики отмечают Торжество Христа Царя, а лютеране поминают усопших.

Святитель Иоанн Милостивый

Сын Кипрского губернатора Епифания, Иоанн, рано овдовев, вел настолько аскетическую жизнь, что, не будучи ни монахом, ни клириком, был в 610 году всенародно избран Александрийским патриархом, и император Ираклий это избрание утвердил.

Первое, что сделал Иоанн, став главой Александрийской церкви — провел перепись всех нищих, которых оказалось свыше семи тысяч человек, и ежедневно их кормил за свой счет. Два раза в неделю, в среду и пятницу, он выходил к дверям патриаршего собора и, сидя на паперти, принимал всех нуждающихся: разбирал распри, помогал обиженным, раздавал милостыню; а три раза в неделю посещал больницы — напутствовал умирающих, совершал заупокойную литургию.

В то время император Ираклий вел тяжелую войну с персидским царем Хозроем II. Персы разграбили и сожгли Иерусалим, захватив множество пленных. Святой Патриарх Иоанн выделил большую часть церковной казны для их выкупа.

Незадолго до кончины святой Иоанн вынужден был по болезни оставить свою кафедру и удалиться на Кипр. Он умер в своем родном городе Амафунте, около 619 года.

Первое житие святителя Иоанна было написано уже в VII веке его современником Леонтием Неаполитанским. Мощи святого сперва хранились в Константинополе. В 1249 году часть их была перевезена в Венецию, а другую часть в 1489 году султан Баязид II подарил королю Венгерскому Матвею Корвину — так она попала в Будапешт, а оттуда — в Братиславу, где ныне хранится в Мартиновском соборе. Частицы мощей святителя Иоанна Милостивого есть также в нескольких афонских монастырях.

Торжество Христа Царя

Этот праздник, ежегодно отмечаемый католической и некоторыми протестантскими церквями в последнее воскресенье литургического года, имеет высший в иерархии католических праздников статус торжества.

Это один из самых молодых католических праздников — он был установлен папой Пием XI 11 декабря 1925 года, и смысл его — в почитании Христа как Царя Вселенной.

Царский титул многократно упомянут в Новом Завете: "Царство Мое не от мира сего" (Ин. 18:36), "Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков" (1 Тим. 1:17), "Царь царей и Господь господствующих" (Отк. 19:16). И целью установления праздника было в обстановке воцаряющегося в обществе секуляризма поднять авторитет церкви в и подчеркнуть неразрывную связь между ней и Христом.

Первоначально датой праздника было последнее воскресенье октября. Но в 1969 году в ходе реформы литургического календаря он был передвинут на последнее воскресенье перед началом Адвента — подготовки к Рождеству.

День поминовения усопших у лютеран

В Германии в последнее воскресенье перед Адвентом отмечается Totensonntag (воскресенье мертвых) или Ewikgeitssontag (воскресенье вечности) — день поминовения усопших.

В 1816 году по инициативе короля Пруссии Фридриха Вильгельма III был принят закон, по которому все лютеранские церкви на территории Пруссии должны были отмечать последнее воскресенье перед Адвентом как мемориальный день, посвященный памяти всех умерших. Примеру Пруссии последовали лютеранские церкви и других германских земель – он получил официальный статус везде, кроме Гамбурга. В некоторых землях в этот день даже запрещено включать музыку в общественных местах.