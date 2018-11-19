Религиозные праздники 20 ноября

2о ноября православные верующие празднуют обретение мощей преподобного Кирилла Новоезерского, а мусульмане - День рождения пророка Мухаммеда.

Преподобный Кирилл Новоезерский

Сын галицких дворян Белых, Кирилл родился во второй половине XV века, когда жизнь на Руси драматически менялась. При Иване III и Василии III все русские земли, не находившиеся под властью великого князя Литовского и польского короля, объединились под властью Московского князя, добившись полной независимости от Золотой Орды. Прошли времена, когда единственной объединяющей, собирающей и созидающей силой в государстве была церковь, когда ей принадлежал высший авторитет, которому подчинялась и мирская власть.

Кроме того политический разрыв с Византией привел и к разрыву духовному, вызвав ослабление святоотеческой традиции. Русское монашество стало забывать науку "внутреннего делания", подвиг его становился более суровым, но и более внешним. Большие монастыри потихоньку превращались в благоустроенные общежития с богатыми и частыми "кормами" на помин души. Прежнее напряженно-аскетическое житие стало вытеснять "культовое благочестие", а быт, черпавший свои силы в благотворном влиянии монастырей, стал терять свою духовную основу и опору.

Уже в ХVI веке это изменило отношение простого народа к отшельникам. Чем больше разрастались монастырские владения, тем чаще крестьяне видели в монахах личных врагов. Их начали убивать и грабить (преподобные Адриан Пошехонский, Агапит Маркушевский, Симон Воломский, чудом спаслись Нил Столбенский и Арсений Комельский).

И все-таки снова и снова рождались на Руси отроки, с юности мечтавшие о высоких духовных подвигах по примеру древних отцов. Вот и дворянский сын Кирилл в 15 лет сбежал из дома в обитель к Корнилию Комельскому, принял там подвиг и стал духовным чадом преподобного.

Корнилий сам прошел школу аскезы в Белозерском монастыре, потом странствовал по Руси в поисках духовного руководства, а потом бежал от славы человеческой сначала в Тверскую Савватьеву пустынь, а оттуда в Комельский лес, прожил там отшельником 19 лет, терпя не только лишения, но и нападения злых людей и разбойников, и только в 60 лет построил церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы и основал обитель.

Почти в каждом житии подвижников того времени повторяется одна и та же история: инок, пройдя в монастыре внешнюю аскезу, созревает для безмолвия, благословляемый игуменом или старцем уходит в лесные дебри, повергая себя в пучину опасностей и скорбей, выдержать которые можно только при полноте веры и всецелом предании себя Промыслу Божию. И довершив там школу внутреннего совершенства, вновь входит в общение с людьми. Но при первой возможности, снова стремится и жаждет продолжать свое безмолвие.

Таково и житеие Корнилия Комельского, и его ученика Кирилла Новоезерского, который по благословению своего духовного отца 20 лет странствовал в поисках образцов для подражания, а потом в 1517 году построил близ Белозерска, на Красном острове посреди Нового озера, две церкви — в честь Воскресения Христова и Богоматери Одигитрии, и две кельи — для себя и для будущей братии. Вскоре к нему присоединились другие отшельники и образовался Кирилло-Новоезерский монастырь, который пользовалась вниманием великих князей и царей, награждавших его богатыми вкладами и вотчинами.

Кирилл, хоть и стал игуменом основанной им обители, сам строил здания, рубил лес, пахал землю и сажал овощи. Духовную зрелость его признавала вся братия. Случаи прозорливости и исцеления им больных были бесчисленны. Причем происходило все как-то очень просто: приехал, к примеру, в обитель больной князь Пеньков — Кирилл босой, в рваной одежде служил литургию в нетопленом храме в таком холоде, что никто не мог выстоять с ним всю службу, а отслужив, дал князю выпить святой воды, и тот "стал здоров".

В последние предсмертные часы преподобному Кириллу было открыто приближающееся бедствие Смутного времени: "Беда великая на земли нашей и гнев великий на людях".

Скончался он в 1532 году. А 7 ноября (20 ноября по новому стилю) 1649 года, когда рыли ров для фундамента новой церкви, обрели его мощи и в 1652 году положили их в новоотстроенном храме. Вскоре после обретения мощей преподобного Кирилла канонизировали.

А в феврале 1919-го раку с мощами преподобного вскрыли, в 1928-м основанный им монастырь закрыли и устроили в нем лагерь для политзаключенных. Там и сейчас колония — ИК-5, знаменитый "Вологодский пятак", одна из пяти колоний для пожизненно заключенных.

Рождение Пророка (Мавлид ан-Наби)

В ночь со 2 на 3 января мусульмане всего мира празднуют Рождение пророка Мухаммеда. Его стали отмечать лишь спустя 300 лет после прихода ислама, а поскольку точная дата рождения пророка неизвестна, Мавлид был приурочен ко дню его смерти (12-му числу месяца Раби аль-Авваль), что накладывает отпечаток на характер торжества.

Пророк Мухаммед родился около 570 года в Аравии, в городе Мекке, в доме своей матери, недалеко от храма Каабы. Он рано остался сиротой, с детства ему приходилось трудиться, чтобы не быть лишним ртом у родственников. Став юношей, Мухаммед прославился своей честностью, доброжелательностью и надежностью во всех делах, которыми занимался. Эти качества обратили на него внимание богатой вдовы Хадиджи, которая вскоре стала его женой.

После многолетних духовных поисков и молитв в ночь на 27 число месяца Рамадана 610 года Мухаммед узнал, что он избран посланником Аллаха и призван нести людям новую религию — ислам.

Он проповедовал всего 22 года, и за эти годы ислам стал религией значительной части Аравии и вышел за ее пределы. А через 60 лет после смерти пророка он распространился от Испании до Китая и стал мировой религией.

Жизнь пророка Мухаммеда считается руководством для каждого мусульманина: Коран содержит общие принципы, составляющие фундамент ислама, а это — пример жизни по законам ислама, которым должны руководствоваться мусульмане во все века. Поэтому каждый, кто считает себя мусульманином, должен хорошо знать жизнеописание пророка.

Обычно Мавлид ан-наби справляют скромно, но с благочестием и воодушевлением. Считается, что тот дом, где читают Салават (молитвы о пророке) и мавлиды, очищается и освящается. И каждый присутствующий при совместном поминании благородных деяний пророка и возвеличивании Всевышнего получает сауаб – небесную награду и на Судном дне обязательно получит помощь от самого Мухаммеда.

Ежегодно везде, где есть мусульманские общины, в этот день проходят поэтические встречи, конкурсы и концерты.

А самым благочестивым делом во время празднования Дня рождения пророка может стать посещение его могилы в Медине и совершение молитвы в его мечети. А те, кому это не удается, читают молитвы, посвященные Мухаммеду, в мечети и дома.