Религиозные праздники 15 ноября

15 ноября православные верующие чтут память священномучеников Константина и Анании.

Священномученики Константин и Анания

Отец Константин Юрганов и отец Ананий Аристов, оба уроженцы села Серга Пермского уезда, мирно служили в своем селе в Крестовоздвиженском храме до самой революции. Но в 1917 году, как только большевики пришли к власти, церкви была объявлена война на уничтожение.

В 1918-1920 годах в административном порядке было закрыто 673 монастыря из 1025 дореволюционных обителей. По всей стране начались убийства священников и монахов.

В 1918-м к годовщине переворота патриарх Тихон опубликовал послание к власти, в котором говорилось: "Реками прилитая вами кровь братьев наших, убитых по вашему призыву, вопиет к небу… Никто не чувствует себя в безопасности, все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертию, часто даже без вашего упрощенного суда. Казнят заведомо невиновных людей, взятых в качестве "заложников"… Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем невинных, а просто по огульному обвинению в расплывчатой контрреволюции".

Особенно много жертв было в местах, где шли боевые действия. Священников могли расстрелять только за то, что они якобы встречали белых колокольным звоном, даже если на самом деле звонили к заутрене.

При этом "церковников" перед тем как убить часто изощренно пытали, а тела потом могли просто изрубить и бросить собакам. Убить попа да еще поглумиться над ним считалось особой доблестью. Общую цифру жертв революционного террора среди духовенства не могут определить до сих пор. По усредненным данным, число репрессированных за 1918-1920 годы священников и монахов достигает 20 тысяч человек. Только в 1918 году погиб 21 епископ.

Тысячи простых сельских священников, над которыми так любила поиронизировать русская интеллигенция, оказались настоящими героями.

Когда армия адмирала Колчака в 1919 году заняла Пермскую и Уфимскую губернии, представители французской и английской миссий произвели на местах расследования. Сохранился протокол, составленный 10 февраля 1919 года поручиком французской службы.

"Я, поручик французской миссии Субербьель Адриан, состоящий при главном секретариате французской республики в Сибири, производил допрос Наумова, секретаря чрезвычайной комиссии, который показал:

"Я, бывший секретарь общего отдела Пермской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем – Наумов Павел Александрович… Чрезвычайная комиссия неофициально образовалась с февраля 1918 г. под председательством комиссара Малкова. Задача Чрезвычайной комиссии была борьба с антибольшевистским элементом… Заведующим отделом по борьбе с контрреволюцией и саботажем был Воронцов Григорий Фёдорович, 20 лет…

Расстреливали в помещении комитета, в лесу, на реке Каме… За 8 месяцев существования комиссии в книгах, которые видел я сам и где должны были писаться разборы дел, написано было всего не больше 10 дел, а расстреляно к 1 декабря 1918 г. было в Перми 150 человек и по уезду около 400 человек… Трупы расстрелянных в помещении комиссии валялись по нескольку дней, засыпались навозом, а потом увозились за город на грузовых автомобилях…

…К духовенству Воронцов относился с ненавистью и называл их "черными воронами"; я утверждаю, что им много расстреляно священников и монахов".

Священников Константина Юрганова и Анания Аристова из села Серга арестовали 16 июня 1918 года, четыре с половиной месяца продержали в тюрьме, потом привезли в Пермь и 15 ноября расстреляли в саду духовной семинарии.

20 августа 2000 года Архиерейский собор Русскй православной церкви причислил их к лику святых.