Религиозные праздники 14 ноября

14 ноября православные верующие чтут память святых бессребреников Космы и Дамиана Асийских.

Святые бессребреники Косма и Дамиан Асийские

Святые близнецы-врачи из Асии (Малая Азия) Косма и Дамиан жили не позднее IV века, поскольку уже в первой половине V века во имя этих святых начали строить храмы. Кроме того копты, отделившиеся от тогда еще единой Церкви со времен Халкидонского собора (431 год) также почитают их святыми.

Отец Космы и Дамиана, грек-язычник, умер, когда они были еще совсем маленькими и воспитал их мать-христианка Феодотия. Это воспитание сказалось, когда получив образование и приступив к врачебной практике, они стали отказываться брать плату за лечение, за что и вошли в предание под именем "бессребренников". Они лечили даже диких животных, которые потом ходили за ними, как ручные.

По преданию, в конце жизни Дамиан нарушил обет бевозмездного врачевания: выздоровевшая безнадежная больная упросила его во имя Святой Троицы взять в дар за исцеление три яйца. Косма воспринял это как нарушение их общего обета и завещал похоронить их с Дамианом отдельно. Но после их смерти Бог открыл людям, что Дамиан принял дар ради любви к Создателю, а не из корысти, и святых братьев погребли вместе в Феремане.

Традиция почитания святых врачей у христиан берет начало от апостола и евангелиста Луки, "врача возлюбленного", как называет его апостол Павел (Кол. 4:14).

Бессеребреничество — не нищета, а подражание Христу, который тоже исцелял без платы. Косма и Дамиан не брали денег, потому что считали себя — и были — не врачами, а проповедниками. "Не своей силой мы врачуем болезни, а силой Христа, истинного Бога. Веруйте в Него и будете здоровы", — приводит их слова житие. А любовь и благодать Божии даются человеку даром.

Помимо Космы и Дамиана Асийских, православная церковь чтит память еще двух пар святых с теми же именами – тоже врачей и тоже бессребреников — Римских и Аравийских. Некоторые исследователи склонны видеть в них три версии истории одних и тех же людей, однако православная традиция различает все три пары врачей-бессребреников, определяя каждой из них свой день памяти.

Особенно широко почитались врачи-бесстебреняки на Руси. Изображения святых Космы и Дамиана есть в росписях предалтарных столпов собора Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде (1125 год) и на множестве икон. Многие посвященные им церкви имели специальные помещения для больных.

Следы этого почитания видны и в топонимике – в многочисленных Космодемьянских улицах и Кузьминках.