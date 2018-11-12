Религиозные праздники 13 ноября

13 ноября православные верующие чтут память священномученика Иоанна (Кочурова) Царскосельского.

Священномученик Иоанн (Кочуров) Царскосельский

В самый канун революции — в ноябре 1816 года — протоиерей Иоанн Кочуров был назначен приходским священником Екатерининского собора Царского Села. А через год – 13 ноября 1917-го — в Царское Село, оставленное казаками, вошли большевики и всех священников тут же арестовали, а отца Иоанна, "за то, что организовал накануне крестный ход и молился будто бы только о победе казаков", избили и поволокли по шпалам к царскосельскому аэродрому. Там долго таскали за волосы, а потом пристрелили на глазах у сына-гимназиста. Похоронили батюшку по просьбе прихожан в усыпальнице под собором, который потом в 1939 году взорвали. А через три дня, не выдержав потрясений, скончался и его 17-летний сын.

Протоиерей Иоанн Кочуров стал первым российским священномучеником XX века. Патриарх Тихон, лично знавший отца Иоанна, писал его вдове: "Храним в сердце твердое упование, что украшенный венцем мученичества, почивший пастырь предстоит ныне Престолу Божию в лике избранников верного стада Христова".

В 1960 году на месте взорванного Екатерининского собора установили памятник Ленину.

А в 1994 году Архиерейским собором Русской православной церкви протоиерей Иоанн Кочуров был канонизирован, и в феврале 1995-го бывшей Соборной площади был воздвигнут семиметровый восьмиконечный деревянный крест. За установку креста по представлению районного прокурора в отношении протоиерея Геннадия Зверева было возбуждено дело об административном правонарушении, его оштрафовали на 388 тысяч рублей, обязав демонтировать крест.

Тогда верующие города Пушкин заявили, что готовы взять на себя все расходы по демонтажу памятника Ленину. В апреле того же года комиссия мэрии Санкт-Петербурга приняла решение о демонтаже памятника Ленину в Пушкине. Но он достоял до 6 апреля 2004-го, когда ночью был сброшен с пьедестала неизвестными лицами с помощью мощной автомобильной лебедки прикрепленной к дереву и разбился.

А в 2010 году в дни празднования 300-летия основания Царского Села патриарх Кирилл освятил восстановленный на прежнем фундаменте Екатерининский собор.