Религиозные праздники 12 ноября

12 ноября православные верующие чтут память святого Стефана Милютина, короля Сербского.

Святой Стефан Милютин, король Сербский

Младший сын короля Стефана Уроша I, Стефан Милютин правил Сербией с 1275 по 1320 год, получив престол от своего брата Драгутина, который после недолгого царствования передал власть брату, а сам ушел в затвор. В памяти Сербской православной церкви святой Драгутин остался как подвижник, немало потрудившийся над обращением к истинной вере еретиков-богомилов.

Это антиклерикальное движение появившееся на Балканах в X веке, получило свое название по имени его вдохновителя – болгарского попа Богомила. Богомилы утверждали, что на протяжении всего периода Ветхого Завета людьми управляли силы старшего сына Отца Небесного Сатанаила – это они наслали на человечество Всемирный потоп, спровоцировали Вавилонское столпотворение и многие бедствия, и только Иисус Христос, погибнув на кресте как смертный человек, благодаря своей Божественной сущности, сумел "разбожествить" Сатанаила, который оказался низвергнут в ад. Иными словами, этот несовершенный и несправедливый материальный мир, по учению богомилов, сотворил не Бог, а Сатана.

Отсюда их стремление путем крайней аскезы отрешиться от погрязшего в грехах мира, чтобы приблизиться к Богу и войти в Царство Небесное, препятствием на пути к которому богомилы считали Ветхий Ззавет, церковную иерархию, литургию, почитание святости Воскресения, Богородицы, святых, их мощей, креста, икон и строительство храмов.

С Балкан через Южную Италию учение это распространилось на Запад, там появились его последователи: манихеи, патарены, катары (альбигойцы). В 2000 году был найден Новгородский кодекс, который, если верна расшифровка его "скрытых" текстов, свидетельствует о деятельности богомильской секты в Суздале и Новгороде на рубеже X и XI веков.

Править страной брату Драгутина Стефану Милютину пришлось в тяжелые для Сербского православия времена, когда, помимо борьбы с богомилами, отношения с Константинопольским патриархатом обострились до предела, особенно после того как во второй половине XII века Сербия освободилась от политической власти Византии.

Приняв престол после отречения брата в 1275 году, он немедленно начал войну с греческим императором из-за пограничных областей, в которых тот стал вводить унию. Стефан Милютин дошел до Афона, воевал в Македонии и Эпире, присоединил к Сербии большую область, заселенную славянами и вновь утвердил там православие. В 1292 году он отразил нападение Шишмана Болгарского, а вскоре после этого выгнал за Дунай грабивших Фракию крестоносцев.

Новая война с греками произошла в 1298 году и закончилась браком сербского короля с дочерью Византийского императора Андроника Симонидой.

Последние годы царствования Стефану Милютину пришлось бороться с попытками папы ввести в Сербии унию. Объявленный против него крестовый поход состоялся в 1318 году: Роберт Венгерский соединился с Карлом Сицилийским и эпирцами для нападения на Сербию, но бунт, поднявшийся в Венгрии, заставил Роберта поспешить туда, а сицилийцы были изгнаны из Эпира.

Святой Стефан Милютин подвел страну к пику ее влияния на Балканах: через десять лет после его кончины она включала в себя кроме теперешних Сербии, Черногории и Далмации, Боснию, Македонию, Болгарию и Фессалию и имела собственный, хотя и не признанных Константинополем патриархат. Он построил более 40 храмов, множество монастырей и странноприимных домов и особенно заботился об афонском монашестве.

А мать святых братьев, святая Елена, после смерти мужа всю жизнь посвятила благотворительности: строила дома для обнищавших крестьян, устраивала монастыри, а перед своей кончиной в 1306 сама приняла иночество.

Стефан Милютин скончался в 1320 году, а через два с половиной года были обретены его мощи, которые хранятся теперь в Софии, в кафедральном соборе Софийской митрополии "Света Неделя", который в XIX — начале XX века храм неофициально именовался "Свети Краль".