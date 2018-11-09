Религиозные праздники 10 ноября

10 ноября православные верующие чтут память святой великомученицы Параскевы, нареченной Пятницей.

Святая великомученица Параскева Пятница

Святая Параскева Пятница издревле была одной из самых почитаемых святых у восточных славян. Согласно церковной традиции, жила она в III веке в Иконии – городе у подножия горы Тавра (нынешняя Кония в Турции). По преданию, там дважды побывал апостол Павел: сначала проповедовал Евангелие вместе с апостолом Варнавой, за что был изгнан, а затем вернулся, чтобы рукоположить местной христианской общине епископа.

Согласно житию, имя свое Параскева получила потому, что ее родители-христиане особо почитали пятницу как день Страстей Христовых ("пятница" по-гречески звучит как paraskeue, что означает еще и "приготовление", "подготовка", "канун праздника"). Она рано осиротела, а когда подросла и вступила во владение немалым родительским наследством, приняла обет девства и начала тратить деньги исключительно на дела милосердия — одним словом, вела себя совершенно неподобающим для богатой невесты образом, бросая вызов общественному мнению.

По-видимому, происходило это во время правления императора Декия. Во всяком случае, именно он в 250 году издал указ, предписывавший всем христианам принести жертву языческим богам. Были созданы специальные комиссии из 5 человек, которые собирали сведения о христианах и назначали дни для обнаружения их религиозных верований. Если кто-то из привлеченных исполнял языческие церемонии, ему выдавалось удостоверение — libelli, — служившее освобождением от новых преследований. Падших было очень много. По-видимому, цель Декия была любой ценой добиться возвращения отпадших к почитанию языческих богов, а не узаконивание их смерти даже в случае крайнего упорства. Поэтому мученики времен Декия чаще умирали от пыток, чем подвергались казни.

Такой же была участь и девы Параскевы – пытки, которым ее подвергали, подробно описаны в житии святой. Мощи великомученицы с 1641 года хранятся в кафедральном соборе города Яссы в Румынии.

До XX века иконы святой Параскевы Пятницы были почти в каждом русском доме — "бабья святая", она считалась хранительницей семейного счастья. На перекрестках дорог ставили особые столбы с ее изображением, которые назывались ее именем и, наравне с придорожными часовнями или крестами, считались священными.

А еще с древности на всех городских торжищах ставили икону святой или строили посвященную ей церковь, поскольку пятница, по традиции, была торговым днем. В дореволюционной Москве было четыре храма во имя Параскевы Пятницы, один — в Охотном ряду, главном торговом районе Первопрестолььной.